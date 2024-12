Lokální zónu AWS otevřeme, slibuje Tomasz Stachlewski z Amazonu

V poslední době jste uskutečnili v Evropě několik významných investic. Jak je to s Českou republikou? Máte už nějaké plány na expanzi?





Česká republika je v našem hledáčku. Již jsme spustili místní zóny AWS cloudu v zemích, jako je Polsko a Nmecko, a i když pro Českou republiku nemáme žádný pevný časový plán, zůstává pro nás důležitým trhem. Tato rozhodnutí se řídí poptávkou klientů, kterou neustále vyhodnocujeme. Místní zóny jsou navrženy tak, aby řešily konkrétní problémy – ať už jde o dodržování zákonů o lokalizaci dat, nebo o snížení latence u aplikací, které musí pracovat bleskovou rychlostí.

Když už mluvíme o lokálních zónách, co obvykle vede k jejich potřebě?

Obvykle jde o dva faktory. Zaprvé, legislativní požadavky – některá odvětví, jako je finančnictví, zdravotnictví nebo některé státní úřady, mají přísné předpisy týkající se uchovávání určitých typů dat v rámci státních hranic. Za druhé, latence – pokud záleží na milisekundách, jako například ve výrobě nebo v některých aplikacích založených na umělé inteligenci, je infrastruktura v blízkosti koncového uživatele kritická. Pokud například data musí cestovat z Řecka do Frankfurtu, může být zpoždění pro některé aplikace příliš velké.

Zmínil jste místní zóny, které již byly spuštěny třeba v Polsku. Co bude následovat v České republice?

Plány na místní zónu v České republice byly oznámeny v roce 2022 jako součást širší expanze, která zahrnuje 32 globálních lokalit. Využíváme čas, abychom přizpůsobili naši nabídku potřebám klientů, zejména s ohledem na pokroky v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Česká republika je stále na našem plánu a těšíme se na to, co přijde.

Co se stane, když místní zóna není okamžitě k dispozici? Máte pro klienty nějaké alternativy?

Určitě. AWS Outposty jsou skvělou volbou pro klienty, kteří potřebují služby AWS v lokální zóně. Dodáváme vybavení, které si klienti mohou nainstalovat ve svých vlastních datových centrech, čímž získají výhody AWS a zároveň splní požadavky na lokalizaci nebo specifický výkon. Outposty jsou v Evropě stále oblíbenější pro řešení problémů, jako je suverenita dat nebo požadavky na velmi nízkou latenci.

Problémem pro některé vaše konkurenty ve výstavbě velkých datových center v Česku byla energetická omezení. Jak to řešíte vy?

Energetika je vždy důležitým faktorem, ale máme flexibilní přístup. Často například spolupracujeme s existujícími místními poskytovateli datových center, což umožňuje přizpůsobivější a efektivnější expanzi. Tato strategie nám umožňuje pokračovat v poskytování služeb i v regionech, kde by budování zcela nové infrastruktury mohlo být náročné.

Jakou strategii zvolíte v Česku?

To ještě nemůžu prozradit.

Jak je na tom zavádění cloudu ve střední a východní Evropě ve srovnání s jinými regiony?

Rychle roste a v mnoha ohledech dohání vyspělejší trhy. Země jako Česká republika a Řecko se na cestu cloudu vydaly o něco později, ale dohánějí to působivým růstem. Klienti si zde stále více uvědomují hodnotu pokročilých cloudových technologií, jako je umělá inteligence a strojové učení, které jsou hlavním motorem tohoto rozmachu.

Liší se potřeby klientů v tomto regionu od těch na vyspělejších trzích?

Ne tak moc, jak byste očekávali. Celosvětově klienti upřednostňují podobné služby – AI, škálovatelné úložiště a spolehlivý výpočetní výkon. Rozdíly jsou spíše v tempu zavádění. Například v USA je cloud často považován za výchozí volbu, zatímco ve střední Evropě se stále ještě váhá s přechodem do cloudu. Více času věnujeme tomu, abychom firmám pomohli pochopit výhody cloudu a provedli je přechodem.

Jakou podporu poskytuje AWS klientům v těchto regionech?

Máme místní pobočky, například v Praze a Aténách, kde pracují account manažeři a architekti řešení. Ti pracují zdarma přímo s klienty na návrhu řešení a poskytují jim praktickou podporu během jejich cesty ke cloudu.

Opravdu jste říkal zdarma?

Ano, v mnoha případech je tato pomoc zdarma. Neznamená to, že by k vám do firmy přišel náš inženýr a pracoval tam od rána do noci, ale poskytujeme na vyžádání potřebné konzultace zdarma, Pořádáme také workshopy a spolupracujeme s místními organizacemi, abychom firmám zajistili potřebné zdroje a informace.

Jaký je rozsah typické místní zóny a jak je řízena?

Místní zóna je v podstatě fragment naší větší regionální infrastruktury. Obvykle začíná jedním datovým centrem, které se však může rozšířit podle potřeb klienta. Někdy spolupracujeme s existujícími poskytovateli datových center v dané zemi, abychom urychlili nasazení. Velikost a rozsah místní zóny se může rychle měnit s rostoucí poptávkou, takže zůstáváme flexibilní, abychom se přizpůsobili tomu, co naši klienti požadují.





Jsou s otevřením místní zóny spojeny nějaké další služby?

Při spuštění místní zóny začínáme s kurátorovaným seznamem služeb přizpůsobených nejčastějším potřebám klientů, jako jsou úložiště a výpočetní zdroje. Postupem času nabídku rozšiřujeme na základě zpětné vazby od klientů a nových požadavků. Tento přístup zajišťuje, že místní zóna zůstane relevantní a hodnotná s tím, jak firmy rostou a vyvíjejí se.

Na co se AWS v tomto regionu zaměří v příštích 12 měsících?

Zaměřujeme se především na umělou inteligenci a strojové učení. Tyto technologie mění průmyslová odvětví a my se snažíme klientům ukázat, jak jim AWS může pomoci udržet si konkurenceschopnost. Nabízíme širokou škálu nástrojů, od Bedrocku až po více než 100 modelů strojového učení, což klientům umožňuje najít to nejvhodnější pro jejich potřeby. Místní zóny budou hrát klíčovou roli při zajišťování toho, aby klienti mohli tyto nástroje využívat efektivně a bezpečně.

Náš závazek přizpůsobovat se potřebám klientů a podporovat inovace zajišťuje, že zůstane na špici cloudových služeb. Vzhledem k tomu, že střední a východní Evropa pokračuje v digitální transformaci, je společnost AWS připravena stát se klíčovým partnerem, který bude poskytovat infrastrukturu, podporu a špičková řešení podnikům v celém regionu.

Jste v regionu EMEA nebo v Česku cloudovou jedničkou?

Nemůžu prozrazovat konkrétní čísla, ale můžu malinko napovědět. Zákazníci nemají problém mluvit o službách, které využívají ke své spokojenosti. Podívejte se proto, kolik najdete v regionu našich referenčních zákazníků a kolik jich má konkurence.