Low-code na vzestupu

Tváří v tvář přetrvávajícím nedostatečným IT dovednostem zaměstnanců, jsou dle aktuálních studií na vzestupu technologie, jako jsou low-code a no-code platformy (LCAP), které mohou přispět automatizaci a efektivitě práce. Během uplynulých čtyř let každý rok rostly tržby daného trhu o víc než jednu miliardu dolarů, z 3,47 miliardy v roce 2019 na předpokládaných 8 miliard dolarů v roce loňském.





V příštích dvou letech by měl být trh LCAP nejrychleji rostoucím segmentem trhu s tzv. hyperautomatizovanými technologiemi, jak jej nazývá výzkumná společnost Gartner. Ta očekává, že LCAP letos vzroste dokonce o 25 % na zhruba 10 miliard dolarů a na 12,3 miliardy v roce příštím.

„Firmy se stále častěji obracejí k technologiím pro nízkokódový vývoj, aby splnily rostoucí požadavky na rychlejší dodávání aplikací a vysoce přizpůsobené automatizační pracovní postupy,“ uvedl Varsha Mehta, specialista na výzkum trhu ve společnosti Gartner.

Spolu s LCAP se očekává, že hyperautomatizované technologie, jako je automatizace podnikových procesů nebo robotická automatizace procesů, dosáhnou v roce 2024 téměř 32 miliard dolarů; to je nárůst z 18,5 miliardy v roce 2021. Vůbec nejrychleji mají růst technologie pro automatizaci tzv. občanského vývoje (citizen automation development platform), zahrnující například vytváření webových formulářů, vytváření sestav, vizualizaci dat či jejich propojování napříč platformami.

„K zavádění nízkokódových technologií přispějí vysoké náklady na rozvoj talentů, ale i rostoucí počet pracovníků pracujících hybridně či těch bezhraničních,“ predikuje Jason Wong z Gartneru. Pojmem „bezhraniční pracovní síla“ přitom míní zaměstnance pracující vzdáleně, nevázané na geografickou polohu firmy.

Podle zprávy společnosti Morgan Stanley je dnes na světě 26 milionů vývojářů a do roku 2024 se očekává, že jich bude potřeba 38 milionů. Technologie low-code je navržena tak, aby tuto mezeru zaplnila, jelikož umožňuje, aby se vývojářem stal prakticky kdokoli. Společnost Gartner předpovídá, že do roku 2025 bude nízkokódové nebo nekódové technologie využívat 70 % nových aplikací, které si vyvíjejí samy podniky; v roce 2020 to přitom bylo méně než 25 %.

IT oddělení v mnoha firmách se totiž ocitají pod tlakem. Podle studie společnosti Salesforce dokonce 72 % vedoucích pracovníků v oblasti IT tvrdí, že jim nevyřízené projekty v současnosti brání v práci na strategických projektech. Řešením je právě low-code či no-code, které umožňuje pustit se do vývoje i zaměstnancům bez formálního IT vzdělání.

Gartner předpovídá, že do roku 2026 budou takoví zaměstnanci tvořit minimálně 80 % uživatelské základny nástrojů pro nízkokódový vývoj, přičemž v roce 2021 to bylo 60 %. Tomu odpovídá i průzkum společnosti IDC, která tvrdí, že celosvětový nedostatek vývojářů na plný úvazek se zvýší z 1,4 milionu v roce 2021 na 4 miliony v roce 2025, což znamená, že pracovní síla vývojářů na plný úvazek byla v roce 2021 výkonná z 90,8 %, ale v roce 2025 bude výkonná jen z 84,9 %.

Přitom i profesionální vývojáři využívají low-code a no-code nástroje pro zjednodušení práce – dle společnosti Forrester Research je takových zhruba třetina.

Mezi nejoblíbenější low-code platformy patří Zoho Creator, Microsoft PowerApps, Visual LANSA, Retool, m-Power, Appian, Mendix, OutSystems a Google App Maker. Některé low-code platformy jsou také předintegrované pro práci s jinými dodavateli a jejich platformami, jako jsou Salesforce, QuickBooks nebo Oracle.