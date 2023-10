Lumír Srch ml.: Z Vinohrad jsme se dostali až do Thajska a dál

Na trhu působíte již více než 30 let, co zůstává stejné a co se za tu dobu u vás změnilo?





ITS vznikla jako společnost vyvíjející software, s jistotou mohu říct, že většina zahraničního obchodu tehdejšího Česka a Slovenska byla zpracovávána na našich aplikacích. Ale jako mnoho jiných firem jsme i my byli postiženi zrušením podniků zahraničního obchodu a výprodejem továren do zahraničí, kde si noví vlastníci importovali své aplikace.

Paralelně jsme proto vymýšleli a tvořili nové aplikace pro rozsáhlou obchodní činnost, věnovali se infrastruktuře, sítím a bezpečnosti. Málokdo ví, že většinu aplikací si naši klienti už tehdy pronajímali včetně servisu, jen jsme tomu neříkali SaaS. Co zůstává stejné, je vlastnická struktura, od samého počátku je ITS ryze českou firmou, kterou vlastní její zaměstnanci.

Do povědomí jste se v nedávné době dostali dlouhodobým internetovým videopřenosem bourání bývalé telekomunikační věže na pražském Žižkově. Málokdo ale ví, že aktivity vaší české firmy sahají i daleko do zahraničí. Kde a na jakých zajímavých projektech pracujete?

Na bouranou věž jsme si všichni zvykli, na Vinohradech sídlíme od samého počátku. Rádi se dělíme o náš výhled stejně jako o zkušenosti, které jsme za ta léta získali. Je to maličkost, která udělá radost.

Zkušenosti ze zahraničí a práce pro nadnárodní společnosti nám mnohé přinesly, i když to nebylo vždy jednoduché. Naše aplikace se používají téměř po celém světě. Jsme zvyklí pracovat 24 × 7, vyhovět našim klientům okamžitě a problémy řešit proaktivně.

Během covidu se nám podařilo v Thajsku a Malajsii zvládnout kompletní vývoj a implementaci nové aplikace na správu promocí, skrz niž se plánují ceny pro více než 3 000 obchodů. Stoprocentně vzdáleně, v kombinaci našeho týmu, byznys uživatelů z Thajska, Malajsie a IT konzultantů z Indie. Nyní se věnujeme vývoji naší aplikace na komunikaci vedoucích s podřízenými zaměstnanci při plánování a sledování plnění jejich úkolů – DTASK.

Jak dlouhá je cesta od rodinné firmy k takovým projektům nejen v cizině?

Naší nespornou výhodou je, že od samého začátku jsme byli zvyklí pracovat na velkých systémech, pro velké společnosti a rozumět tomu, jak věci fungují. Od programování v Cobolu a Case nástrojích jsme se dostali k Javě, serverově orientovaným aplikacím a další evolucí k mikroslužbám a kontejnerům. Nejde však zdaleka jen o technologie, neméně důležité je pochopení klienta a jeho potřeb, být vždy o krok napřed, ukazovat mu možnou cestu dále. Rozumět a snažit se do hloubky pochopit jeho byznys.

Nikdy nám nikdo nedal nic zadarmo, každou příležitost jsme si museli odpracovat a demonstrovat i na mezinárodní úrovni, že problému rozumíme.

A přesně tohle se vyplatilo ve chvíli, kdy jsme před dvaceti lety získali prvního klienta pro naše aplikace pro e‑business, dnes bychom řekli digitální transformaci. Internet byl v plenkách, přesto klienti uvěřili a začali nahrazovat faxy a dopisy elektronickými dokumenty. Byla to krásná doba plná nových zkušeností.

Na jakých hodnotách je vaše společnost postavena a jak se projevují ve vašem přístupu k zákazníkům?

Vážíme si klientů a zaměstnanců, plníme sliby, které dáváme. Žádný klient pro nás není nezajímavý. Schopnosti, profesionalita, osobní nasazení a ochota kolegů je výjimečná, baví je řešit komplikované požadavky, vymýšlet nová řešení, mají však trpělivost i s drobnostmi.

Kde vidíte z pohledu zákazníka výhody spolupráce s firmou vašeho typu oproti korporátním řešením?

Jsme akční, vážíme si důvěry a příležitostí. Pro mě je nepochopitelné, jak v korporátním světě věci trvají dlouho, lidé se bojí věci řešit a odkládají je. Naším cílem je vždy dodat ve slíbeném čase a kvalitě, nevzdávat se dlouhodobé zodpovědnosti. Pokud nastanou problémy, řešit je hned a bez výmluv. A je jedno, zda jde o naše aplikace nebo infrastrukturu, cílem je vždy najít způsob, jak vyřešit problém klienta, neomezovat ho, ale naopak svými zkušenostmi podpořit a zlevnit jeho procesy.

Navíc jsme pro naše klienty stále lidé, ne anonymní call centra. Většina ví, že kdyby byl opravdu problém, mohou mi kdykoli zavolat.

V jakých oblastech se cítíte být silní nebo nejsilnější, jaká je vaše oblíbená specializace?

Naši klienti na nás oceňují, že jsme schopní poskytnout služby end‑to‑end a že se zaměřujeme na oblasti, které doopravdy známe. Pokud klient využívá naši aplikaci, často se mu staráme o související infrastrukturu a případně i zabez- pečení.

Naše vzájemná provázanost je velmi efektivní a pro klienta transparentní, v případě problému aplikace se automaticky do jeho řešení zapojuje oddělení infrastruktury či servisu HW, nebo naopak kolegové z vývoje podpoří kolegy z infrastruktury při implementacích kontejnerizační platformy.

Důležitý je pro nás cíl – spokojený klient, který nemusí řešit odpovědnosti a ví, že se o jeho požadavek v ITS postarají.

Baví nás stavět nové věci, překonávat limity. Občas se tak nezaviněně dostáváme i do problémů, protože u nových technologií často věci nefungují, jak se deklaruje. Je to náročné, posouvá nás to však dále.

Jakým způsobem se vaše společnost podílí na inovacích v oblasti bezpečnosti a jaké konkrétní řešení nabízíte klientům?

Jak už jsem zmiňoval, celou historii ITS provází silná orientace na spokojenost klienta a skutečné vyřešení jeho potřeb. Zvláště pro oblast bezpečnosti je důležité sledování stavu aplikací a systému, kontinuální zlepšování a zpětné vyhodnocování. Zdaleka to není o krabičkách, ale naopak o zkušenosti, jak nasazovat nové aplikace a provozovat ty existující.

I proto často dodáváme bezpečnostní řešení jako službu, zvláště pro menší společnosti je to jedinečná šance, jak se dostat k technologiím a servisu, na který by investičně nedosáhly.

Vždy se snažíme bezpečnost stavět na smysluplnou úroveň, kdy uživatele ještě mnoho neomezujeme, a přitom je adekvátní k chráněným aktivům. Nelze zapomínat ani na formální část, která je možná někdy otravná, ale má své dobré důvody.

Píšeme vlastní nástroje, používáme komerční a open source řešení, přemýšlíme o každé aplikaci. Celé to pak dohromady zapadá a jedno doplňuje druhé.

Stále si pohráváme s myšlenkou nabídnout opravdu kvalitní bezpečnost pro jednotlivce a domácnosti. Mrzí nás prarodiče, kteří v dobré víře otevřou podvodný odkaz, stáhnou si ze stránek nastražený škodlivý kód, nebo jejich počítač dokonce zneužijí děti či vnoučata.

Hlavními IT trendy dnešních dnů jsou zcela určitě bezpečnost a umělá inteligence. Co v této oblasti podnikáte, o co mají zákazníci zájem?

Klienti se na tyto oblasti často ptají, jsou to velmi široké pojmy a každý pod nimi chápe něco trochu jiného. Dokonce bych řekl, že v oblasti bezpečnosti jsou už tyto dvě sféry neoddělitelné. S narůstajícím množstvím dat není možné čekat na rozhodování člověka a je nutné dát důvěru specifické AI.

Sami naše aplikace o samorozhodovací a učící se algoritmy rozšiřujeme a věříme v další rozvoj. Je ale mnoho oblastí, které jsou pro člověka nebo i dítě triviální a kde AI selhává. A přesně ty bychom chtěli v budoucnu pomocí AI řešit. Nemusíme jít cestou úplného vlastního vývoje, testujeme volně dostupnou technologii i komerční nástroje různých výrobců.

Spíše procesním trendem je pak postupný přechod na model „pay‑as‑you‑go“, jak to vypadá u vás? Vidíte to také, jak na to reagujete?

Je to dlouhodobě preferovaný model i pro naše aplikace a služby, kde si sami můžeme určovat cenovou politiku. Děláme to tak celou historii ITS, pro naše klienty je to velmi flexibilní a ochrání je to před zbytečnými investicemi.

V době, kdy technologie zastarají často ještě během implementace, je model čerpání služby pro klienta vždy nakonec výhodný.

V oblasti infrastruktury a softwaru třetích stran, kde jsme závislí na cenové politice výrobců, tento formát služby běžně nenabízíme.

Jakým způsobem vaše technické znalosti a zkušenosti v různých IT rolích ovlivňují váš přístup k vedení firmy?

Především musím říct, že jsem rád, kolik různorodých zkušeností jsem měl za svůj profesní život možnost získat. Je skvělé poznat prostředí velkých mezinárodních firem, on‑line svět, kdy za pět minut je pozdě, a pochopit důvody, proč se některé věci dělají, i když z pohledu malých firem nedávají smysl.

Jsem stále srdcem technicky zaměřený člověk, dělá mi radost, když se na mě stále obracejí naši klienti a přátelé s žádostí o radu a sdílení zkušeností. Rád také své dlouholeté zkušenosti a znalosti předávám na přednáškách studentům, kteří rozsáhlý a krásný svět IT teprve objevují. S věkem se u mě mění i priority, moc si vážím toho, že máme vlastní produkty a aplikace a nejsme závislí pouze na přeprodeji a užívání zařízení, respektive služeb třetích stran.

Mám díky tomu pro své kolegy daleko větší pochopení, než které bych měl bez znalosti pozadí jejich práce, snažím se jim vyhovět a podpořit jejich činnost. Věřím v dobré slovo a příklad, ne represe.

