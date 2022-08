Po loňské úspěšné ManageEngine User Con­ference, která byla velmi inspirující a příjemná, jsme se rozhodli konferenci uspořádat i letos, ale chtěli jsme vyjít vstříc i těm, kteří se z různých důvodů nemohou dostavit osobně. Proto budeme konferenci vysílat i online a ze záznamu! Ale nejvíc nás potěší, když se s námi přijdete osobně setkat do hotelu Diplomat a užijeme si den plný dobrého jídla a pití, ale především příjemné atmosféry a spousty zajímavých příběhů z prostředí IT.





Konference se bude věnovat oblastem:

Monitorování síťové infrastruktury – Systémy monitorování IT poskytují organizaci neustálou kontrolu. Díky produktům ManageEngine zdokonalíte správu sítě a všech aspektů výkonnosti serveru.

ITSM - řešení ITSM pomáhají zlepšit správu oddělení technické podpory, zákaznického servisu a IT zdrojů. Díky systémům ManageEngine zajistíte profesionální a rychlou podporu koncových uživatelů a pokročilou analytiku pro IT.

IT bezpečnost – Zajištění IT bezpečnosti organizace s vyspělým řešením pro zabezpečení fyzické i virtuální infrastruktury. Produkty ManageEngine zajistí kontrolu aktivity uživatelů a dodržování právních a etických norem a současně pomohou chránit organizaci před zcizením identity a pokročilými kybernetickými hrozbami.

Active Directory – řešení v oblasti Active Directory umožní spravovat identitu a přístup v prostředí Windows a také efektivně provádět audity a vykazovat změny v reálném čase. Najdete zde také produkty pro správu a zabezpečení služeb Microsoft 365 a také pro zajištění dodržování právních a etických norem při používání těchto programů.

UEM – Produkty UEM jsou určeny k centralizované správě počítačů, mobilních zařízení a zabezpečení prohlížečů.

Konference je zaměřená především na prezentace případových studií od reálných uživatelů softwarových řešení ManageEngine.

Dostanete tedy jedinečný náhled na to, co ManageEngine nabízí, zprostředkovaný na základě reálných zkušeností od uživatelů, kteří již řešení využívají v praxi a strávíte příjemný den s IT experty.

Neváhejte s registrací. Těšíme se na Vás!

Registrujte se zde: http://manageengine.mwtso­lutions.eu/cs/manageengine-user-conference-22?utm_campaign=CZ_MEUC&ut­m_source=cw&utm_medium=cw

Konferenci pořádá MWT Solutions, což je výhradní distributor řešení ManageEngine pro ČR. V portfoliu ManageEngine najdete nástroje od správy sítí a zařízení přes bezpečnostní software až po servisní systémy. To vše pro co nejlepší optimalizaci IT. ManageEngine flexibilní řešení, která fungují pro všechny podniky bez ohledu na velikost nebo rozpočet.

Více o MWT Solutions