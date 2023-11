Mega aktualizace Windows 11 přichází

Jen pár dní poté, co Microsoft pro Windows 11 vydal aktualizaci Moment 4, přidávající do systému verze 22H2 řadu nových funkcí a vylepšení, uvolnil také výroční aktualizaci Windows 11 2023 Update (známou také jako Windows 11 verze 23H2).





„Protože Windows 11 verze 23H2 sdílí stejnou kódovou základnu a obslužnou větev jako systém Windows 11 verze 22H2, bude tato aktualizace funkcí dodávána prostřednictvím služby Windows Update (stejně jako při měsíčním procesu aktualizace), aby byla umožněna rychlá instalace,“ vysvětluje Microsoft.

Windows 11 22H2 Moment 4 vs. Windows 11 23H2: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Poněkud matoucí je, že většinu nových funkcí Windows 11 verze 23H2 získají uživatelé s aktualizací Moment 4 Update pro systém Windows 11 verze 22H2, která je již k dispozici jako preview prostřednictvím KB5031455.

Pro její instalaci je třeba v nastavení služby Windows Update aktivovat možnost „Získat nejnovější aktualizace, jakmile budou k dispozici“.

Aktualizace Moment 4 pak bude všem uživatelům systému Windows 11 doručena během listopadového „záplatovacího úterý“ 14. listopadu.

Během několika následujících týdnů pak bude vydána další, menší aktualizace, která zvýší číslo verze operačního systému z verze Windows 11 22H2 na verzi Windows 11 23H2 a přidá několik dalších funkcí.

Kdy tato přijde do široké distribuce, Microsoft neprozradil, nicméně zkušenosti ukazují, že by mělo trvat několik týdnů, ne-li měsíců, než se dostane na všechny počítače. Jako první obdrží novou verzi Windows 11 výrobci OEM, aby ji mohli nainstalovat do počítačů a notebooků, které vyrábějí.

Microsoft však aktualizaci 23H2 nedodá, dokud systém není kompatibilní s některými novými nebo změněnými funkcemi – například proto, že ovladač hardwaru nebo nainstalovaná aplikace stále vyžadují úpravy ze strany výrobce. Teprve až budou tyto problémy vyřešeny, obdrží systém aktualizaci 23H2 prostřednictvím služby Windows Update.

Co je nového v aktualizaci 2023 systému Windows 11

Kromě záplavy funkcí Moment 4 přichází Windows 11 verze 23H2 s několika novými vylepšeními. Podle Microsoftu mezi ně patří to, že místo „Chatu“ bude v budoucnu na hlavní panel připnuta položka „Microsoft Teams (zdarma)“.

Pod položkou „Všechny aplikace“ v nabídce Start jsou všechny systémové součásti systému Windows 11 označeny jako „Systém“.

Aktualizace Windows 11 2023 Update obsahuje také rozumné vylepšení, které vám může pomoci udržet si pořádek: V Nastavení → Aplikace → Nainstalované aplikace se budou zobrazovat pouze vámi nainstalované aplikace a hry. Všechny komponenty nainstalované a vyžadované systémem Windows 11 budou rozděleny do části Nastavení → Systém → Systémové komponenty.

Moment 4 inovace a vylepšení

Aktualizace „Moment 4“, která tvoří většinu aktualizace Windows 11 2023 Update, je nejrozsáhlejší aktualizací od vydání systému Windows 11 jako takového. Mezi její zajímavosti patří například:

· nativní podpora formátů balíčků „rar“, „7z“ a „tar“

· vylepšení v nabídce Start

· vylepšený směšovač hlasitosti, který lze vyvolat pomocí „Ctrl + klávesa Windows + V“

· „Katalogy“ v průzkumníku souborů

· nová aplikace Zálohování systému Windows

· podpora přístupových klíčů (které mají nahradit hesla)

· rozšířená ochrana proti phishingu

· možnost skrýt zobrazení času v pravém dolním rohu

· zcela přepracovaná úvodní stránka „Nastavení“

· ovládání zařízení s dynamickým osvětlením (např. myši, klávesnice atd.)