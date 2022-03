Méně je více. Nenechte se zavalit nesmyslnými daty

Tato situace, zvaná Datový paradox, jakkoliv pravdivá a aktuální, není ve firmách žádnou novinkou. Hlavním problémem záplavy neužitečných dat však dnes již nejsou náklady na jejich skladování. Tak tomu bylo v minulosti. Velkokapacitní disková pole a datová úložiště jsou oproti dřívějšku poměrně dostupnou záležitostí, potíž však přichází při migraci nezřídka i petabajtů souborů a aplikačních databází.

„Taková migrace pak může zabrat měsíce i roky, které pro firmu znamenají obrovská zdržení. Postupem času se tak z nadšených IT specialistů stávají rezignovaní údržbáři hardwaru a datoví archeologové. Místo zavádění inovací k zajištění větší konkurenceschopnosti firmy udržují při životě muzeální hardware a do nových diskových polí z něj opatrně přenášejí soubory a databáze vytvořené, nadneseně řečeno, ještě s pomocí Windows 3.1 a klínového písma“ vysvětluje Ondřej Bajer, specialista na datová úložiště ze společnosti Dell Technologies.

Nepotřebných dat se zbavte

Klíčovým krokem na cestě ke správnému hospodaření s daty, ale i s dalšími cennými IT zdroji, může být provedení analýzy stávajícího prostředí. Odborníci v Dellu pro ni využívají nástroj Live Optics, který umí poskytnout ucelený obrázek o využití datových úložišť a serverů.

Nástroj dokáže vizualizovat využití jednotlivých fyzických i virtuálních serverů, diskových polí, ale i souborových systémů a databází. Mimo jiné pomáhá také při rozhodování, zda některé aplikace a data přemístit do veřejného cloudu, protože umí automaticky vyčíslit, jak by vypadaly jejich měsíční provozní náklady u tří největších poskytovatelů cloudových služeb. V části analýzy souborových systémů umí Live Optics zpracovat přehled souborů na jednotlivých serverech, tempo, jakým data přibývají, a řadu dalších ukazatelů. Vzniklé grafické výstupy pak mohou být velmi užitečným vodítkem k tomu, jak do budoucna dimenzovat hardware, a hlavně, jaké požadavky klást na nově zaváděné aplikace a procesy tak, aby nedocházelo k vytváření, hromadění a k nekonečnému uchovávání zbytečných dat. Využití Live Optics je bezplatné a na 10. března Dell navíc připravil stručný webinář, který uživatelům poradí, jakým způsobem mohou tento nástroj nasadit.



Typický výstup analýzy souborového systému pomocí Live Optics: k 70 % svých dat firma přistupovala naposledy před více než dvěma lety Autor: Dell

Kde vzniká problém?

Shromažďovat přehnané množství dat není žádoucí jak z technologického, tak byznysového hlediska. „Dle našich zkušeností není většina dat, která firmy reálně využívají, starší než jeden rok. Z hlediska zajištění konkurenceschopnosti jsou však klíčová mnohem čerstvější data. Hlavní aktivita firem v oblasti práce s daty by tak měla směřovat k jejich využití přímo v reálném čase. A vidíme, že úspěšné jsou dnes právě ty firmy, které to pochopily a pracují s tím,“ dodává Ondřej Bajer z Dellu s poznámkou, že zásadní je propojení IT oddělení s byznysovým uvažováním.

Častým nešvarem v IT odděleních mnoha firem je lpění na zaběhlých postupech a technologiích, které jsou sice jistotou, že s nimi nebude moc práce a učení, ale mnohdy nevedou k ničemu jinému než k dalšímu prohlubování propasti mezi byznysovou a IT částí firmy. Například, jedním z poměrně jasných indikátorů, že je něco špatně, bývá to, když si byznys začne sám objednávat aplikace či cloudové služby, zcela mimo interní IT.

„Ten nejcennější ajťák už dávno není někdo, kdo umí nakonfigurovat LACP na síťovém přepínači, updatovat firmware diskového pole nebo nastavit pravidelné zálohování SQL serveru. Všechny tyhle služby si můžete koupit. Ať už přímo od výrobců nebo od jejich implementačních a servisních partnerů. Ajťák, jakého opravdu chcete, je ten, který dokáže fungovat jako most mezi vedením firmy, businessem, a možnostmi současných technologií. Takový, co dokáže vizionářský nápad přetavit do úspěšného IT projektu.“ dodává odborník z Dellu s tím, že jakkoliv je výkonný a spolehlivý hardware důležitou složkou celého procesu, zásadní jsou aplikace, procesy, a to, jakým způsobem získaná data využijete.

Příklady využití dat v reálném čase Naprosto zásadní je pro mnoho firem marketingové využití získávaných dat. Jednoduše si to lze představit na ručních scannerech, které zákazníkům hypermarketu urychlí nákup tím, že si místo čekání u pokladny markují nákup sami už při jeho ukládání do košíku. Výhodné je to však nejen pro zákazníka. Obchodník má díky tomu možnost průběžně sledovat položky nákupu a skener tak může zákazníka upozorňovat na další vhodné zboží. Například po vložení toustového chleba navrhne přikoupit sýr a šunku. Poté, co se v košíku sejdou nachos, salsa a chipsy, automaticky zákazníka naviguje k regálu s vínem.

Data lze samozřejmě využít i jinak než komerčně. Představme si prasklé vodovodní potrubí v zemi, kterou je komplikované, nákladné a nežádoucí rozkopat při každém hledání závady. Díky online hodnotám průtoku, tlaku a hluku v jednotlivých částech takového potrubí můžeme s pomocí umělé inteligence určit, v jakém přesném místě prasklo a kopat jen tam. Podobné technologie se využívají například v Izraeli, kde se velká část pitné vody získává nákladně, pomocí odsolovacích zařízení.

Ransomware a data

Výrazný problém může přehnané množství uchovávaných dat činit v případě kybernetických útoků. „Pravděpodobně největší obecnou IT hrozbou dneška je ransomware. Dříve či později se s jeho útokem setká každá firma. I z toho důvodu je dobré uchovávat v produkčních systémech jen ta data, která pro nás mají smysl,“ vysvětluje Ondřej Bajer s tím, že ani existence záložních kopií nemusí být záchranou. „Pokud zde hovoříme o petabajtech dat, trvá obnova ze záloh velmi dlouho, klidně i měsíc či dva. Proto se nejprve ze záloh obnovují jen kritické aplikace, zbytek až postupně. Firmám se ale stává, že tento proces nemají natrénovaný, případně mají zálohy, ale nemají volný prostor, do kterého by je bylo možné obnovit. Po nesnadném a zdlouhavém procesu obnovy tak zjistí, že i data v záloze již ransomware obsahují a obnovu je třeba opakovat, tentokrát s pomocí ještě starší sady záloh,“ dodává. Hospodaření s daty by tak mělo být tématem i při nastavování strategie pro kybernetickou bezpečnost a disaster recovery.