Metaverzum je špatný nápad, tvrdí jeden z raných investorů Facebooku

„Je to špatný nápad a už jen skutečnost, že nám připadá normální, by měla být alarmující,“ vyjádřil se pro BBC Roger McNamee, americký byznysmen a muzikant, který se stal z podporovatele a mentora Marka Zuckerberga postupně jeho kritikem. Svůj skeptický názor na metaverzum McNamee prezentoval na technologickém Web Summitu v Lisabonu, kde vystoupil rovněž jeho produktový šéf Chris Cox. Ten metaverzum naopak obhajoval coby myšlenku, která učiní internet „méně plochým“.

McNameeho kritika je však ostrá: „Facebooku by nemělo být dovoleno vytvořit dystopické metaverzum.“ Dle něj taková platforma nemůže být bezpečná, pokud bude v rukou šéfa firmy Marka Zuckerberga. „Není možné, aby politici či regulátoři umožnili Facebooku fungovat v metaverzu nebo v něm obchodovat s kryptoměnami. Facebook by měl být zbaven práva dělat vlastní rozhodnutí. Vše, co dělá, by měli předem schvalovat regulátoři, protože míra škod, které napáchal, je nevyčíslitelná.“

Cox, coby mluvčí Facebooku aka Mety v záležitostech metaverza, koncept přirozeně obhajuje. Dle něj představuje další vývojový krok internetu jako takového, nejen jeho zaměstnavatele.

Anketa Umožňujete zaměstnancům využívat pro potřeby firmy mobilní přístroje s Androidem, nebo s iOS? Výhradně s Androidem Výhradně s iOS Kombinujeme podporu obou systémů Mobilní zařízení s těmito OS naši zaměstnanci nesmějí/nemohou využívat Zobraz výsledek

„Technologie často začíná jako méně rozlišitelná varianta toho, čím se stane,“ uvedl Cox. Zmínil přitom nejen svoji pozitivní zkušenost s meetingy či volnočasovými aktivitami v prvních inkarnacích metaverza, ale také kladné ohlasy prvních uživatelů, kteří se do něj ponořili díky headsetům Oculus.

„Videokonference už každého unavují. Nikdy nevíte, kdo se na koho zrovna dívá, neustále někdo někomu skáče do řeči. Setkávání v metaverzu bude lepší a zábavnější,“ zmínil jeden z příkladů praktického využití metaverza Cox. A také reagoval na častou výtku, související s odstřižením od reality. „Metaverzum nenahradí skutečný život. Ten by nic nahrazovat nemělo a určitě nechci být u zrodu něčeho, co by ho mělo nahradit.“

Dle Coxe by navíc metaverzum nemělo mít jediného vlastníka a přirovnal myšlenku k Robloxu, hráči generované platformě, která přilákala na 37 milionů uživatelů a jejíž hodnota v současnosti dosahuje 30 miliard dolarů. Její šéf, David Baszucki, ji od počátku prezentuje coby virtuální prostor, v němž si lidé hrají, pracují a učí se.

Proto nepřekvapí slova jeho kolegy, Jona Vlassopulose, který v Lisabonu Roblox reprezentoval: „My metaverzum vytváříme už asi patnáct let a těší nás, že jej teď lidi začínají víc brát v potaz. Jsme pro všemi deseti. Podle nás musí jít o místo, které bude přístupné všem, místo, kde se každý může vyjádřit a jehož prostřednictvím se mohou lidé spojovat.“