Microdatová centra (MDC) Rittal

Stále jde o IT technologie, které jsou potřeba pro efektivní řízení dnešní moderní výroby nebo služeb. MDC řešení tvoří většinou jeden až dva racky (může být i větší v případě potřeby), které nabízejí dostatečný úložný prostor pro IT technologie potřebné pro řízení konkrétního výrobního úseku.





Výhody MDC řešení:

Naprostá suverenita dat

Umístění v blízkosti vzniku dat

Rychlá odezva na požadavky výroby

Schopnost samostatného řízení výroby

Vysoká odolnost proti výpadku

Lokální zpracování dat

Naprostá suverenita dat – pro mnoho společností je stále velmi důležitým parametrem suverenita dat. Abychom to přeložili, mnoho organizací si nepřeje, aby jejich data opustila jejich provoz. Důvodů může být mnoho. Například může jít o velmi citlivé zákaznické údaje, o důležité výrobní postupy, o tajné složení konkrétních výrobků nebo o tajné připravované inovace v případě nových výrobků. V těchto případech si opravdu nepřejete, aby se taková data ukládala někde jinde, kde nemáte 100% kontrolu nad celou trasou přesunu.

Umístění v blízkosti vzniku dat – pokud jste se rozhodli, že budete chtít svou výrobu co nejvíce automatizovat, neobejde se to bez sběru dat a následných analýz. Tato data by se měla ukládat co nejrychleji, aby mohla být rychle vyhodnocována, ale zároveň by neměla nijak omezovat standardní komunikaci společnosti. Například v našem výrobním závodě v Haigeru využíváme takové řešení a denní objem dat přesahuje několik desítek terabajtů. Aby takový objem dat bylo možné přesunout do centrálního datového centra, budete potřebovat opravdu velmi kvalitní internetové připojení.

Rychlá odezva na požadavky výroby – v případě automatizované výroby asi není nic důležitějšího. Celý výrobní proces je řízen počítači, které přesně vědí, kolik, kde, jak a čeho mají udělat. Ale aby to věděly, musí dostat nějaký pokyn od řídicího počítače. Pokud je tento počítač mimo výrobní závod, může docházet ke zpoždění díky pomalému připojení, nebo dokonce výpadku. Jako příklad si představme, že v automobilovém sektoru musí stroje přesně vědět, že první karoserie automobilu bude lakována černou barvou, druhá bude bílá a třetí bude červená. K tomu musí sedět barevně i ostatní díly a vše musí jít ruku v ruce s požadovaným stupněm výbavy daného vozidla. Bez kontroly a rychlé komunikace mezi výrobními stroji a řídicími počítači by toto nebylo možné. Proto je nezbytné, aby řídicí počítače byly umístěny co nejblíže výrobě.



Schopnost samostatného řízení výroby – zde navážeme na předchozí body a vrátíme se k automobilové výrobě. Pokud by řídicí počítače nebyly umístěny co možná nejblíže a celý proces by byl řízen „na dálku“ (myšleno vzdáleným datovým centrem), potom se velmi snadno může stát, že dojde k přerušení komunikace mezi výrobou a tímto datovým centrem. V danou chvíli se výroba zastaví a vy bohužel jen počítáte minuty, které jsou pro vás ztrátové. Proto vnímáme umístění MDC přímo ve výrobě jako obrovskou výhodu, protože je schopné samostatně řídit výrobní úsek.

Vysoká odolnost proti výpadku – v případě výpadku spojení mezi centrálním datovým centrem a MDC nic nepoznáte, celý výrobní proces pokračuje dál bez jakéhokoliv problému a po navázání spojení dojde ke standardní komunikaci mezi MDC a centrálním datovým centrem. Zároveň celé řešení může být koncipováno jako redundantní, a můžete si tak být jisti, že k výpadku opravdu téměř nemůže dojít. Vysoká dostupnost služeb je jedním z požadavků nadcházející bezpečnostní směrnice NIS2, která se dotkne mnoha výrobních firem.

Lokální zpracování dat – jak jsme již uvedli na příkladu z našeho výrobního závodu v Haigeru, generovaná data z automatizovaného provozu jsou obrovská. Rozhodně nechceme tvrdit, že na cloudových službách je něco špatně, vůbec ne. Datová centra poskytující takové služby jsou perfektně připravena na jakékoliv scénáře selhání, dokážou operativně upravit výkon a jsou perfektně zabezpečena. Ale samozřejmě je to jejich obživa, takže za veškerý výkon a úložný prostor zde platíte. A pokud budete do cloudového datového centra posílat veškerá data, která získáte z výroby, zřejmě se velmi brzy nedoplatíte. Proto je výhodnější využít MDC i na první zpracování dat a do cloudového datového centra posílat již data zpracovaná a jen v té podobě, v jaké je chcete využívat. Teď vám to nepřijde až tak zásadní, ale v momentě, kdy si uvědomíte, že můžete data zmenšit klidně až o 50–70 % a převedete si tato procenta na úsporu finanční, začínáte o tom možná přemýšlet.

Autor: Rittal

Pokud začínáte přemýšlet o nějakém MDC řešení, ale nejste si jisti vhodným výběrem, rádi vám s tím poradíme. Jediné, co od vás na začátku budeme potřebovat, budou základní údaje o vašem očekávání: