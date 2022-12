Microsoft 1. ledna přistoupí k novému způsobu nakládání s daty, aby vyhověl evropské legislativě

Microsoft uvedl, že počínaje lednem 2023 začne s první fází změny správy dat, která ve finále umožní klientům ukládat a spravovat svá data v zemích Evropské unie. Učinil tak dva dny poté, co Evropská komise ohlásila, že oficiálně zahájila proces schvalování euro-amerického rámce pro ochranu osobních údajů.





Zajímají vás ceny grafických karet? Ano, chci si už konečně nějakou koupit Jen okrajově, moc mne to nezajímá Vůbec, hry nehraju Vůbec, na hraní mám herní konzolu Zobraz výsledek

V této první fázi budou moct společnosti využívající produkty a služby Microsoftu ukládat a spravovat data v zemích Evropské unie. Microsoft do ní zahrnul služby Azure, Power BI, Dynamics 365 a Office 365.

„Microsoft rozšiřuje stávající závazky v oblasti lokálního ukládání a zpracování dat, čímž výrazně snižuje jejich tok mimo Evropu, stavíc na špičkových řešeních jejich uchovávání,“ uvedla Julie Brillová, viceprezidentka Microsoftu. V dalších fázích dle ní firma rozšíří okruh dat, kterých se bude nové opatření týkat o další kategorie osobních údajů, včetně dat poskytovaných při realizaci technické podpory.

Evropští zákonodárci k novému nařízení přistoupili poté, co si mnohé firmy stěžovaly na to, že jejich data proudí mimo evropský prostor, což jim komplikovalo naplňování zásad GDPR. Firmy se obávaly vysokých sankcí zejména kvůli odlišné americké legislativě, v jejímž důsledku by mohly potenciálně porušovat zásady GDPR týkající se zneužití či porušení osobních údajů bez souhlasu uživatelů.

A ač Microsoft aktuálně neposkytl žádné další podrobnosti, jak bude změna jeho přístupu probíhat v praxi, už v březnu uvedl, že se bude důsledně zabývat každou žádostí o sdělení dat, která nebude v souladu s novým transatlantickým rámcem pro ochranu a zabezpečení.

Microsoft za daným účelem otevřel či buduje nová datová centra v sedmnácti evropských regionech a přislíbil zveřejnit novou dokumentaci, která má poskytnout transparentní vhled do toho, jak s daty svých klientů nakládá.