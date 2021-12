Microsoft konečně upraví způsob aktualizace Windows

Když si Windows staví hlavu a chová se v souvislosti s instalací aktualizací problematicky, řešení není vždy snadné. Konkrétní případ: příkaz DISM (Deployment Image Servicing and Management), který využívají například i pracovníci podpory Microsoftu, aby uvedli servery do aktualizovatelného stavu, když neexistuje jiný způsob, jak operační systém přeinstalovat. Běžní uživatelé by však neměli být odkázáni na metody srovnatelné s chirurgickým zákrokem. Běžní uživatelé by měli mít k dispozici jednodušší nástroje.

Co vlastně problémy s aktualizacemi způsobuje? Z vlastní zkušenosti často čističe registrů nebo programy třetích stran, které poškodí instalační software. Nemělo by k tomu docházet, ale dochází. Bohužel. Tváří v tvář takovým problémům správci serverů často musí volit mezi tím, zda rozjet nový operační systém – a přesunout role a povinnosti na jiný server – anebo využít DISM příkazů. Moje doporučení? Zařiďte takové nastavení, abyste se nemuseli z myšlenky na obnovu serveru hroutit. Takové, které vám umožní rychlý přesun dat i rolí mezi servery, pokud některý začne mít s aktualizací problém. A omezte množství používaných nástrojů třetích stran.

Ve stručnosti: Snažte se svůj hardware udržovat ve stavu, který odpovídá očekáváním Microsoftu. Nelpěte na metodách zabezpečení, které jste praktikovali se Serverem 2003 nebo Serverem 2008. Zhodnoťte své hardwarové dispozice a držte se základních bezpečnostních zásad, které odpovídají dnešní době, nikoliv nutně těch, na které jste byli zvyklí z dřívějška.

S končícím rokem 2021 se o slovo stále hlasitěji hlásí Windows 11 a dá se očekávat, že jejich tržní podíl v roce 2022 nadále poroste, třebaže řada z nás s přechodem na něj počká až do pořízení nových počítačů vyhovujících jeho hardwarovým nárokům. Obcházet je nedoporučuji.

Jedna z hlavních výhod Windows 11 je velikost aktualizací. Patche totiž v současnosti nezřídka zabírají klidně 1 GB, což není zrovna málo. S Windows 11 však Microsoft slibuje, že budou až o 40 % menší, což ocení zejména ti, jejichž rychlost připojení není optimální.

Co nás tedy v roce 2022 nejspíš čeká?

Z Windows 10 se stane nudný a předvídatelný operační systém. Jelikož se Microsoft bude soustředit na Windows 11, Windows 10 budou stále častěji dostávat jen bezpečnostní aktualizace na úkor těch přinášejících nové funkce. Roční interval jejich vydávání zároveň učiní systém stabilnějším, jak pro domácnosti, tak pro firmy. Oproti tomu lze čekat, že průběžným vylepšováním budou přirozeně procházet Windows 11.

Změny a vylepšení Windows 11 budou přicházet spolu s rostoucí zpětnou vazbou od firemní klientely. Už běžní uživatelé Microsoft zásobují svými připomínkami v rámci Insider programu, co však Microsoft skutečně dokáže rozhýbat, jsou podněty ze strany firem.

Význam desktopového operačního systému poklesne. Některé klíčové byznysové aplikace roky fungovaly nejlíp na desktopovém systému. Trend však míří do online prostředí. Běžní uživatelé ani menší – a nejspíš ani ty středně velké – firmy nejspíš nezačnou přecházet na Microsoft 365, lze však předpokládat, že se obrátí k platformám, k nimž budou mít přístup z různých typů zařízení, od počítačů, přes tablety až po telefony. Stolní počítač s klávesnicí je pro práci stále nejefektivnější, ne vždy ho však v dnešní době máme po ruce. Přístup k práci si v poslední době vyžádal větší flexibilitu a tento trend bude pokračovat.

Obecně očekávejme více změn odvislých od toho, jak se bude proměňovat způsob práce s technologiemi a jak Microsoft bude reagovat na zpětnou vazbu uživatelů. Ostatně, to je něco, co musí vzít v potaz každá vývojářská společnost. Posledních pár let bylo překotných a rok 2022 nebude jiný, takže se radši připoutejte!