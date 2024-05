Microsoft nabízí aplikaci Places, pro sledování z jakého místa lidí pracují

Microsoft spouští novou aplikaci s názvem Places, která zaměstnancům a organizacím, jež vyvažují práci doma a v kanceláři, nabídne lepší způsob, jak zjistit, kdo a kdy se kde nachází.





Jste spokojeni se svou podobou automatizace firemních procesů? Ano, v podstatě všechny projekty se povedly

Ano, ale některé projekty se nepovedly

Ne, s většinou projektů jsme zápasili/zápasíme více, než jsme čekali

Ještě jsme to nenasadili

Vzhledem k tomu, že již znáte postoj vaší společnosti k práci na dálku, pravděpodobně ihned poznáte, zda vy nebo váš tým můžete aplikaci Places používat. Je jasné, že některé firmy by rády přesvědčily své zaměstnance, aby se vrátili do kanceláře, zatímco někteří pracovníci by se raději vyhnuli stresu a nákladům spojeným s dojížděním a pracovali z domova.

Aplikace Places je navržena tak, aby toto napětí vyrovnávala, uvedl Microsoft. Především ji lze používat jako samostatný ukazatel toho, kdo a kdy bude v kanceláři. Bude však také integrována do aplikací Outlook i Copilot, takže bude možné vizuálně zjistit, kteří členové týmu budou kde, nebo jen požádat Copilota, aby vše shrnul. K integraci Copilotu dojde během druhé poloviny roku 2024, uvedl Microsoft.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

Microsoft své plány s Places nastínil v blogovém příspěvku, v němž překvapivě mnoho grafiky popisuje, jak budou Places vypadat a co budou nabízet:

Plány lokací: Můžete si nastavit polohu na určité období a zkontrolovat, zda se tam budou nacházet i vaši spolupracovníci (nebo váš šéf). Vaše plány shrnuje „karta nahlížení“.

Návrhy: Places vám mohou dávat doporučení, v které dny byste měli přijít do práce.

Týmové vedení: Pokud musíte být v práci, „naváděcí karta“ vám napoví, kde váš šéf očekává, že se budete daný den nacházet.

Vyhledávač míst: Pokud přijdete do kanceláře a potřebujete si rezervovat stůl nebo zasedací místnost, služba Places vám to umožní. V podstatě jde o převzetí služby, jako je Tribeloo, a její integraci do Teams. Vyhledávač míst vám také pomůže najít navrhovaná místa a také manipulovat s dlouhodobými „pobyty“ i s tím, jak vymyslet, kde pracovat v průběhu následujících týdnů.

Administrátoři budou zřejmě moci sledovat, kdo se kde nachází, což je nevýhoda v organizacích, které přítomnosti v kanceláři zohledňují při rozhodování o povýšení nebo vůbec o udržení zaměstnanců. Ačkoliv Microsoft tvrdí, že hromadná data budou anonymizována.

Zajímavé je, že Places nebudou aplikací Microsoft 365. Bude licencována jako součást Microsoft Teams Premium, možná v důsledku rozdělení Teams a Office 365 v důsledku evropského antimonopolního vyšetřování. Bude zajímavé sledovat, zda Microsoft toto oddělení považuje za výhodu, která společnosti poskytne ne jednu, ale dvě samostatné platformy, potažmo dva zdroje příjmů.