Microsoft omezuje Ruskem sponzorované zpravodajství

Microsoft se rozhodl „zamezit šíření dezinformací“ omezením ruským státem podporovaných zpravodajských webů Russia Today a Sputnik. Nově už se nebudou zobrazovat ve výsledcích vyhledávače Bing. Obsah z nich bude rovněž blokován v aplikaci Microsoft Start a z Microsoft Storu bude odstraněna aplikace Russia Today.

„Urychleně přijímáme nová opatření za účelem omezení vlivu ruské státní propagandy a zajištění, že prostřednictvím našich platforem nebude tato aktivita nezáměrně financována,“ uvedl prezident Microsoftu Brad Smith. „V souladu s rozhodnutím Evropské unie nebude Microsoft Start (včetně MSN.com) zobrazovat žádný státem sponzorovaný obsah od RT a Sputniku. Zároveň odstraňujeme aplikaci RT z našeho obchodu a omezujeme tyto weby ve výsledcích vyhledávání v Bingu, který je zobrazí jen tehdy, pokud uživatel projeví zjevný zájem na ně zamířit. A nakonec, zakazujeme veškerou inzerci zadanou RT nebo Sputnikem, stejně jako na jejich stránkách nebudeme umisťovat žádné z našich reklam.“

Co může Microsoft udělat k omezení šíření dezinformací na sociálních sítích, z nichž žádnou nevlastní, není jisté. Přesto prý jistou iniciativu vyvíjí. „V posledních dnech jsme byli svědky kinetické války doprovázené dobře organizovanou bitvou probíhající v informačním ekosystému, kde je municí dezinformace, podkopávání pravdy a rozsévání nedůvěry. To si žádá rozhodná opatření napříč celým sektorem, jak realizovaná jednotlivými firmami, tak ve vzájemné spolupráci, a to jak s vládami, akademickou sférou i občanskou společností,“ uvedl Smith.

Nakonec dodal, že Microsoft vyvíjí též snahy zabránit šíření malwaru, které pozoruje od samého začátku ruské invaze na Ukrajinu. „O situaci jsme ihned informovali ukrajinskou vládu a poskytli jí technické poradenství, aby se těmto malwarovým útokům mohla bránit,“ zmínil Smith, podle kterého prý Microsoftu stačily tři hodiny nato, aby do Windows Defenderu zapracoval obranu před malwarem známým jako FoxBlade. „Nadále ukrajinským úřadům poskytujeme servis.“