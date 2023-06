Microsoft připravuje Windows čistě v cloudu

Slůvko „cloud“ bylo vydatně skloňovaným pojmem někdy před deseti lety. Vyjadřovalo představu všeho dostupného všude. A také ji víceméně naplnilo.





Plánujete ve firmě vstup do virtuální reality? Už tam jsme a byl to dobrý krok Jsme tam, ale žádné benefity nevidíme Zvažujeme to, čekáme na lepší technologie Ne, pro nás to nemá smysl Zobraz výsledek

S trochou přípravy a slušným připojením můžete mít přístup prakticky k čemukoli odkudkoli, od souboru .doc s životopisem přes sbírku filmů až po plnohodnotné streamované počítačové hry. Podle nedávno odhalených informací však Microsoft plánuje, že bude z cloudových serverů do počítačů streamovat rovnou celé Windows.

Informace vyšly najevo v rámci probíhajícího slyšení Federální obchodní komise ohledně pokusu Microsoftu o akvizici společnosti Activision-Blizzard, které bylo pokladnicí zákulisních firemních informací již v minulosti. Jak uvádí magazín The Verge, jedním z dlouhodobých cílů společnosti (alespoň podle interní dokumentace z roku 2022) bylo „přesunout Windows 11 stále více do cloudu“. To by znamenalo „plnohodnotný operační systém Windows streamovaný z cloudu do jakéhokoli zařízení“.

Taková myšlenka sama o sobě přitom není nová. Systémy typu mainframe-klient jsou z hlediska výpočetní techniky prakticky dávnou historií a jistě by šly nastavit i pro Windows, byť by to vyžadovalo poměrně zastaralou místní síť.