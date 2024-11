Microsoft oznámil, že Copilot se stává součástí spotřebitelského předplatného služby Microsoft 365 v několika vybraných zemích.





Konkrétně bude Copilot Pro součástí předplatného Microsoft 365 Personal a Family v Austrálii, Malajsii, na Novém Zélandu, v Singapuru, na Tchaj-wanu a v Thajsku, uvedla společnost v prohlášení, kterého si jako první všiml portál ZDNet. Znamená to, že uživatelé získají přístup k funkcím Copilot v aplikacích, jako jsou Word, Excel a PowerPoint. Součástí je také Designer – aplikace pro převod textu na obrázek.

Microsoft také zvýší cenu předplatného (ceny se budou v jednotlivých zemích lišit), i když bude nižší než cena samostatného předplatného Copilot Pro. Například australští zákazníci zaplatí podle serveru The Verge za předplatné M365 Family navíc 4 australské dolary měsíčně a za předplatné M365 Personal navíc 5 australských dolarů. Pro srovnání, Copilot Pro stojí 33 AUD na uživatele za měsíc.

Zákazníci však budou omezeni v tom, jak moc budou Copilot v aplikacích používat, a to díky zavedenému kreditnímu systému. Ti, kteří budou chtít neomezený přístup, si budou muset zaplatit předplatné Copilot Pro.

Zatím Microsoft neuvedl, zda plánuje rozšířit změny na spotřebitelské předplatné M365 v jiných regionech, ale je možné, že tento krok je zkušebním krokem pro další americké a evropské trhy. V USA stojí Copilot Pro pro zákazníky M365 Family a Personal měsíčně navíc 20 dolarů na uživatele.

„Mám podezření, že se jedná pouze o první krok k tomu, aby Microsoft nabídl Copilot širšímu publiku,“ řekl Jack Gold, zakladatel a hlavní analytik společnosti J. Gold Associates. „V prvních zemích pravděpodobně půjde o zkušební nasazení, aby se zjistilo, jak to jde, jaká jsou nejčastější použití a kolik si mohou účtovat. Vsadím se, že v příštím jednom až dvou čtvrtletích dojde k mnohem širšímu rozšíření do mnoha dalších zemí.“

Je také možné, že integrace Copilotu do spotřebitelského předplatného M365 by mohla předznamenat podobný krok pro firemní zákazníky, i když o takovém kroku zatím není na obzoru žádná zmínka.

Microsoft účtuje podnikům za přístup k systému Copilot v rámci služby Microsoft 365 dodatečný poplatek 30 USD za uživatele měsíčně. Navzdory značnému zájmu o M365 Copilot se podniky zdráhaly rozšířit asistenta genAI ve svých organizacích, částečně kvůli vysokým nákladům a vnímané nedostatečné hodnotě.

Je ale pravděpodobné, že k tomu dříve či později dojde: Analytici společnosti Gartner uvedli, že očekávají, že do roku 2028 budou funkce genAI součástí předplatného kancelářského softwaru bez příplatku, protože dodavatelé usilují o širší přijetí svých nástrojů AI.

Pro Microsoft by to dokonce mohlo znamenat přidání nové cenové úrovně M365 – dlouho diskutované „E7“ – která by zahrnovala prémiové funkce, jež jsou v současnosti dostupné jako placené doplňky, třeba právě Copilot.