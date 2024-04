Microsoft si bude účtovat za bezpečnostní aktualizace Windows 10. Kolik to bude?

Microsoft oznámil ceny za další bezpečnostní aktualizace poté, co koncem příštího roku skončí podpora systému Windows 10.





Podniky, které budou na zařízeních se systémem Windows 10 pokračovat i po 14. říjnu 2025, budou muset platit roční poplatek za přístup k programu Microsoft Extended Security Updates (ESU), jinak přijdou o důležité bezpečnostní opravy.

Přístup k ESU stojí 61 dolarů na zařízení za první rok, uvedl Microsoft v příspěvku na blogu; přístup je k dispozici maximálně po dobu tří let. Po prvním roce se cena každoročně zdvojnásobí, uvedl Microsoft, a to na 122 USD za zařízení ve druhém roce a 244 USD ve třetím roce. Vynechání jednoho roku nepřipadá v úvahu: ti, kteří se do programu zapojí ve druhém roce, zaplatí například i za první rok.

Podniky, které používají některý z nástrojů pro správu aktualizací společnosti Microsoft – konkrétně Intune nebo Windows Autopatch – získají 25% slevu na licence ESU. Tím se cena sníží na 45 USD za zařízení v prvním roce, a to až pro pět zařízení.

Zákazníci ve vzdělávacím sektoru zaplatí podstatně méně: 1 dolar za licenci ESU v prvním roce, 2 dolary ve druhém a 4 dolary ve třetím roce, uvádí se v příspěvku na blogu Microsoft Education Blog.

Ceny oznámené tento týden jsou určeny pouze pro firemní zákazníky. Poprvé Microsoft nabídne také spotřebitelům možnost zapojit se do programu ESU a získávat bezpečnostní aktualizace po ukončení podpory systému Windows 10. Ceny pro individuální uživatele však nebyly okamžitě k dispozici; budou sděleny „později“, uvedl Microsoft.

Podle údajů společnosti StatCounter je přijetí systému Windows 10 stále daleko před jeho nástupcem, systémem Windows 11. Systém Windows 10 se na používání desktopových Windows v USA podílel 67,6 %, zatímco Windows 11 29,2 %.