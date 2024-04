Microsoft testuje ve Windows 11 praktické shrnutí vašeho účtu, ale i další reklamní sdělení

Microsoft oznámil, že v nabídce Start ve Windows 11 začne zobrazovat praktický přehled nastavení účtu. A taky, že na úvodní stránce bude zobrazovat reklamu na službu Xbox Game Pass.





Microsoft v pátek uvolnil do kanálu Beta verzi systému Windows 11 Insider Preview Build 22635.3500 (KB5036985). To je signál, že se dané funkce pravděpodobně zanedlouho objeví i ve vašem počítači. Prozatím, i když jste zapsáni coby Insider v Beta kanálu, budete muset přepnout na „Získat nejnovější funkce, jakmile budou k dispozici“, abyste je viděli hned.

První z novinek se zdá být docela praktická: Pokud najedete na své jméno v nabídce Start, zobrazí se vám malý přehled předplácených služeb i to, kolik vám zbývá místa v cloudu. Tyto informace najdete i jinde v nabídce Nastavení nebo dokonce v přehledu svého účtu Microsoft na webu. Přesto je takový malý sumář praktický.

Microsoft si chce být také jist, zda jste do systému přidali e-mailovou adresu pro obnovení, a pokud jste ji nepřidali, požádá vás o to. Opět užitečný doplněk.

Méně nadšený jsem z nové doporučující karty Game Pass, která se bude zobrazovat uvnitř karty „Domů“ v nabídce Nastavení. Nabídka „Objevte svou další oblíbenou hru“ dělá to, co tušíte: Je to jen způsob, jak vás přimět k registraci předplatného Xbox Game Pass, doplněný o tlačítko, které to umožní. Vypadá to, že Microsoft kvůli tomu reorganizuje nastavení Bluetooth a kartu „Cloudové úložiště“.

Všechny drobné způsoby, kterými Microsoft využívá Windows k tomu, aby vás přiměl k dalším předpláceným službám, se začínají slévat dohromady. Když nezafunguje jeden způsob, jak vás přimět používat Edge, přijde Microsoft s jiným…