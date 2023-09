Microsoft uživatelům přestane nutit Edge, ale jen v Evropě

Integrované webové vyhledávání v nabídce Start je skvělé a mnohem užitečnější, než si myslíte. Ale stejně jako téměř všechny ostatní součásti systému Windows z nedávné doby nutí uživatele, aby zůstali věrní Microsoftu, jelikož odkazy otevírá v prohlížeči Edge.





To by se však mělo brzy změnit, přinejmenším pro Evropany. Nedávná změna ve vývojářském kanálu naznačuje, že odkazy z vyhledávání skrze Start a z widgetů ve Windows 11 se budou otevírat ve výchozím prohlížeči operačního systému, ať už je jakýkoliv.

Změna se objevila v srpnových poznámkách k programu Windows Insider Preview s důrazným dodatkem, že se týká pouze Evropského hospodářského prostoru. Tedy zemí Evropské unie plus Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

„Součásti systému Windows používají k otevírání odkazů výchozí prohlížeč,“ píše se v příspěvku avizujícím změnu, která se pravděpodobně během několika týdnů nebo měsíců projeví v běžných verzích Windows 11. Měla by se týkat v podstatě všech částí operačního systému, které otevírají odkaz prostřednictvím prohlížeče, od vyhledávání v hlavní nabídce Start až po odkazy nápovědy hluboko v podnabídkách.

Tím se konečně vyřeší problém (Microsoft by to nazval „funkcí“), na který si uživatelé stěžují už léta, od té doby, co Microsoft neúprosně spojil své proprietární služby s prohlížečem Edge a následně i s vyhledávačem Bing. Pro uživatele, kteří chtěli používat výhradně prohlížeče třetích stran, jako je Chrome nebo Firefox, existovala různá řešení, jak toto chování obejít, Microsoft však opakovaně upravoval Windows tak, aby tyto nástroje blokoval.

A proč ke změně dojde pouze v Evropě? To Microsoft v dokumentaci neuvádí. Pokud však alespoň trochu sledujete technologické zpravodajství, víte, že evropské ekonomické zákony týkající se hospodářské soutěže (nebo její neexistence) jsou mnohem přísnější než ve většině částí světa a víceméně každá významná americká technologická společnost čelí buď intenzivní kontrole, nebo vyloženě donucovacím opatřením ze strany Evropské komise.

Jak poznamenává magazín The Verge, tato změna je pravděpodobně prováděna v souladu se zákonem o digitálních trzích, který vstoupí v platnost příští rok. A tak se zdá, byť to není nijak překvapivé, že Microsoft hodlá podobné změny provádět pouze tam, kde je k tomu nucen. Jinde ve světě budou uživatelé Windows dál otevírat odkazy ze systému v Edgi, ať už chtějí, nebo ne…