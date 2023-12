Microsoft v roce 2024 nahradí Apple v pozici největší společnosti na světě

Od roku 2011 je Apple dle tržní kapitalizace největší společností na světě, jen občas klesne na druhé místo. Když tento titul získal poprvé, měl hodnotu o něco nižší než 340 miliard dolarů. Letos v červnu se stal první společností v historii s tržní kapitalizací tři biliony dolarů. Jeho vzestup a trvalou dominanci podpořily inovace, elegantní design a maniakální zaměření na správné provedení drobných detailů.

Microsoft byl dlouho anti-Applem. Nikdo by Windows nenazval elegantním designem. Nikdo, kdo někdy používal produkt společnosti Microsoft, by ji neobvinil z maniakálního zaměření na nejmenší detaily. Co se týče inovací, mnoho jejích produktů bylo napodobeninami, které se staly úspěšnými hlavně díky tomu, že navázaly na celosvětový monopol operačního systému Windows.

Je však velmi pravděpodobné, že někdy v roce 2024 Microsoft předstihne Apple v tržní kapitalizaci – a tento náskok si v dohledné budoucnosti udrží. A to na základě inovací, zatímco Apple se spokojí s tím, že bude moct vytěžit stárnoucí produktovou řadu, aby dosáhl kýžených hospodářských výsledků.

Není žádným tajemstvím, že za překvapivým úspěchem Applu stojí jedinečná vize Steva Jobse. Nejdůležitější produkty společnosti, od Macintoshe přes iPod, iMac, MacBook, iPhone až po iPad, nesou jeho jedinečný otisk. Nebylo to tak, že by nové produkty vymýšlel od základu.

Mac byl například uveden na trh tři roky po IBM PC. A Microsoft měl mobilní operační systém Pocket PC a poté Windows Mobile už v roce 2003 – čtyři roky před uvedením iPhonu.

Jobs však dokázal nově představit existující produkty a rozpoznat, jak je lidé chtějí používat (dokonce ještě dřív, než to věděli oni sami). Produkty, které vytvořil, přesahovaly svou funkčnost a byly krásné na pohled, na dotek i na používání. Kterýkoli z nich jste mohli vzít do ruky ne nutně proto, abyste něco udělali, ale abyste si užili radost z jejich používání.

Málokdy se stane, že byste měli potěšení z pouhého používání něčeho, co vytvořil Microsoft. Například Windows Mobile byl nejnudnější operační systém, na jaký jste mohli narazit. V podstatě se jednalo o pokus dát Windows do kapsy, byl nepříjemný a obtížně použitelný a nefungovaly na něm ani aplikace ke stažení.

Díky lepšímu softwaru a špičkovému hardwaru byl iPhone vším, čím Windows Mobile nebyl – elegantním designem, něčím, čeho jste se nemohli dočkat, až se vám dostane do rukou, a jakmile jste to udělali, nemohli jste přestat používat. Po uvedení iPhonu na trh v roce 2007 přinesl Applu nespočet miliard dolarů a je hlavním důvodem, proč je dnes Apple největší společností na světě.

Tim Cook je vynikajícím pokračovatelem práce, kterou Jobs započal. Je to klasický technokrat, který zvyšuje efektivitu, zaměřuje se na nové trhy a z produktů Apple vytříská každý dolar. Ale není to žádný vizionář. Pod jeho vedením nevznikly žádné převratné nové produkty.

Ano, uvedl na trh hodinky Apple Watch a sluchátka AirPods. Ale ani jeden z nich nezměnil pravidla hry. Ani jeden z nich nezměnil svět technologií a svět jako takový tak, jak to udělaly Jobsovy produkty.

Bývalý šéfdesignér Applu Jony Ive, který pracoval po boku Jobse na jeho nejpřevratnějších produktech, vysvětluje rozdíl mezi Applem pod vedením Jobse a Applem pod Cookem takto: Za Jobse společnost „vyráběla produkty, které změnily svět“. Od té doby se však společnost místo toho zaměřuje na „vydělávání hromady peněz“.

Ive to ale nevystihl úplně přesně. Produkty, které mění svět, jsou v konečném důsledku ziskovější než produkty určené pouze k vydělávání peněz. A to je problém, se kterým se dnes Apple potýká – žádná nová technologie, která by změnila svět, není na obzoru. (Ačkoli headset Apple Vision Pro, který má být uveden na trh v roce 2024, by jistě mohl otřást trhem AR/VR.)

Tichý vizionář Microsoftu

Microsoft se vydal po trajektorii, která je přesným opakem trajektorie Applu. Společnost byla postavena spíše na hrubé práci než na vizi. Zakladatel Bill Gates se od počátku staral spíš o to, aby co nejrychleji vydělal co nejvíce peněz, než o převratné myšlenky nebo eleganci svých produktů.

Jobs byl směrem ke Gatesovi vždycky kyselý, což vystihuje i tento letitý komentář: „Bill je v podstatě bez fantazie a nikdy nic nevymyslel. Jen bezostyšně vykrádá nápady jiných lidí.“ Na tom bylo hodně pravdy. Jobs však také uznával, že Gates je pravděpodobně bystřejší obchodník než on, a vyslovoval zpětně pochvaly jako třeba tato: „O technologiích toho nikdy moc nevěděl, ale měl úžasný instinkt pro to, co funguje.“

Druhý generální ředitel Microsoftu, Steve Ballmer, se o produkty staral ještě méně než Gates. Spolu s Gatesem používali Windows jako tupý předmět, aby rozdrtili konkurenci a získali podíl na jiných trzích. Ale to fungovalo jen po omezenou dobu.

Nakonec pod Ballmerovým vedením Microsoft stagnoval a pak zavrávoral. Důvod byl prostý: svět ho nechal za sebou. Google spustil vyhledávač a prohlížeč a Microsoft mu nedokázal konkurovat. Apple vytvořil iPhone a Microsoft nemohl konkurovat. Microsoft neměl žádné převratné produkty a čekal ho dlouhý a nevyhnutelný úpadek.

Tedy až do roku 2014, kdy na pozici generálního ředitele nastoupil Satya Nadella. Zpočátku se Nadella zdál být klasickým technokratem jako Cook. Nezaujatě prozkoumal produktovou řadu Microsoftu a zrušil ztrátové produkty, zejména mnohamiliardovou finanční díru společnosti Windows Phone. Uvědomil si, že budoucnost je v cloudu, a zdvojnásobil cloudové produkty, stejně jako to, že produkty jako Microsoft Office (nikoli Microsoft 365) jsou založeny na cloudu.

To společnost obrátilo k lepšímu. Samo o sobě to však nestačí k tomu, aby se Microsoft stal největší společností na světě. Právě v tom jemně mluvící Nadella ukázal, že dokáže být stejně tak vizionářem jako technokratem. Poznal, že umělá inteligence je budoucnost, a vsadil na ni velké peníze – 13 miliard dolarů jen v investicích do OpenAI a kdo ví, kolik dalších miliard interně. Nakonec se AI bude používat v každém produktu Microsoftu, v těch, které existují dnes, i v těch, které budou existovat v budoucnu.

Jeden z odhadů říká, že AI do roku 2030 vygeneruje 12 bilionů dolarů. Největší příjmy z ní bude mít Microsoft, který je v současnosti lídrem v oblasti AI a pravděpodobně bude ve své dominanci pokračovat. Když to zkombinujeme s významným zastoupením společnosti v cloudu, je pravděpodobné, že někdy v roce 2024 předstihne Apple na pozici největší společnosti na světě podle tržní kapitalizace.

Apple ji nedokáže dohnat, pokud nepřijde s nějakým převratným produktem, což je pod Cookem nepravděpodobné. Protože ve světě technologií jde nakonec spíše o vizi než o efektivitu.