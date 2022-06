Microsoft vyvíjí první desktop vlastní výroby

Před sedmi lety Microsoft překvapil celý svět, když na trh uvedl svůj první notebook: Surface Book. Byl to propadák. Na rozdíl ale od jiných hardwarových experimentů, které bychom mohli zmínit – Surface tablet, Surface RT nebo neslavný telefon Kin – to firma se Surface Bookem nevzdala a řada jeho následovníků jako například Surface Laptop Studio dnes budí respekt.





Teď se Microsoft opět rozhodl zkusit něco nového: první stolní počítač vlastní výroby Project Volterra.

A věřte tomu, nebo ne, nebude vybaven ani AMD ani Intel procesorem, půjde o zařízení stavějící na architektuře ARM. Nejspíš si říkáte, že půjde o další fiasko, jakým byly Windows RT nebo Surface Pro X. Popravdě, já si to nemyslím. A to nejsem kdovíjaký obdivovatel Microsoftu.

Všechno je to o vývojářích. Namísto emulace x86 na ARMu, která vždy zaručuje pomalejší chod programů, totiž Microsoft vývojářům poskytne komplexní SDK a programovací nástroje, které budou nativní pro ARM. Project Volterra tak bude zahrnovat:

· Visual Studio 2022

· Visual Studio Code

· Visual C++

· Modern .NET 6 a Java

· Classic .NET Framework

· Windows Terminal

· Windows Subsystem for Linux

· Windows Subsystem for Android

Jinými slovy, Microsoft programátorům poskytne vše, co k vývoji programů pro ARM potřebují, aby maximálně dokázali vytěžit jeho přednosti. Netvrdím, že WinARM nahradí Wintel, nicméně pro Microsoft jde o významný hardwarový krok vpřed.

Project Volterra PC by měl běžet na dosud nejmenovaném procesoru Snapdragon a jeho součástí bude i Neural Processing Unit pro umělou inteligenci a strojové učení. Qualcomm tak pro nový toolkit Windows poskytne svůj Neural Processing SDK.

Spekuluje se, že na projektu pracuje Surface tým spolu s vývojáři Qualcommu, a že by měl být dodávn se Snapdragon SoC, který pro firmu bude novou vlajkovou lodí. I to by pro spojení Microsoftu a ARMu představovalo význačný krok vpřed, jelikož v minulých letech se Microsoft špičkovým ARM technologiím vyhýbal. Nový počítač by měl obsahovat také něco, o čem se hovoří jako o Azure Compute Unit, neboli čip, který má zefektivnit propojení počítače s cloudovým prostředím.

Velikostně by měl odpovídat zhruba Macu mini a ačkoliv Microsoft zatím nezveřejnil žádné specifikace, už teď lze odhadnout, že bude obsahovat port pro Gigabit Ethernet, HDMI a bude podporovat Wi-Fi 6. A jestliže bude spoléhat na Azure, asi se nedá předpokládat, že nabídne kdovíjak objemný SSD či množství USB-C portů.

Microsoft se však nejspíš nebude snažit nový počítač prodat běžným uživatelům. Využití najde mezi vývojáři a AI/ML programátory. Přesto už teď vím, že někteří z mých přátel, fanoušci ARMu, si na něj už teď brousí zuby.

A já? Myslím, že může jít o nejvýznamnější pokrok Microsoftu v oblasti vývojového hardwaru od uvedení Azure. S velkým zájmem tak budu sledovat, s čím Microsoft nakonec přijde, a jak se mu bude dařit.