Microsoft začne prodávat nové Surface

Na konci února dorazí do České republiky nejnovější generace Microsoft Surface. Microsoft používá tento hardware jako referenční ukázku toho, co všechno se dá s jeho softwarem dělat. Do portfolia značky Surface se přidává nejvýkonnější Surface Laptop Studio a také ještě lepší a výkonnější hybrid notebooku a tabletu v podobě Surface Pro 8.

Prémiový Surface Pro 8 je kombinací dvou funkcí zařízení – tabletu a notebooku. Má klávesnici Surface Pro Signature Keyboard, jednoduše odnímatelný displej, i polohovatelný stojan Kickstand.

I přesto, že je Surface Pro 8 tenký a jeho hmotnost je pouhých 891 g, na jedno nabití lze zařízení využívat až 16 hodin. Výkon dodává architektura Intel Evo spolu s čtyřjádrovým procesorem Intel jedenácté generace, s podporou až 32 GB operační paměti a SSD diskem s kapacitou až 1 TB. Součástí výbavy je také senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop a magnetometr.

Surface Laptop Studio má být nejvýkonnější Surface, který kdy Microsoft představil. K dispozici bude v různých konfiguracích s procesory Intel Quad Core jedenácté generace, až 32 GB paměti RAM a druhou generací grafické karty Nvidia Ampere RTX.

Oba notebooky si hodně slibují od použití v tabletovém režimu, kdy se promění v dotykovou plochu pro psaní, kresbu, malování, ale i další kreativní práci. K tomu je doplňkem aktivní pero Surface Slim Pen 2, které je oproti svému předchůdci vylepšeno o haptickou odezvu.

Cena Surface Pro 8 startuje na 29 999 Kč (1 179 EUR), Surface Laptop Studio je k dispozici od 43 399 Kč (1 699 EUR). Pokud navíc koncoví zákazníci využijí předobjednávku Surface Laptop Studia u vybraných partnerů, mohou získat aktivní pero Surface Slim Pen 2 hodnotě 3 499 Kč (134 EUR) jako dárek.