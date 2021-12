Microsoft zase pod palbou kvůli zneužívání dominance

Provozovatel file-hostingu, společnost Nextcloud, podpořená dalšími devětadvaceti evropskými firmami, podala stížnost na Microsoft za porušování pravidel hospodářské soutěže, jehož se má dopouštět v souvislosti s provozem služby OneDrive. Německá společnost stížnost, v níž upozorňuje na agresivní prosazování OneDrive cloudu v rámci aplikace Teams a dalších služeb spjatých s Windows 10 a 11, adresovala přímo Evropské komisi.

„Spojení dominantního operačního systému, jakým je Windows, spolu s OneDrive prakticky vylučuje jakoukoliv konkurenci,“ uvádí Nextcloud. „Ilustruje praktiky porušování hospodářské soutěže jako je prosazování sebe sama na základě tržní dominance Windows.“

Zakladatel Nextcloud Frank Karlitschek zároveň poukazuje na skutečnost, že Microsoft, Google a Amazon v uplynulých letech ovládli 66 % evropského trhu, zatímco evropské softwarové firmy a poskytovatelé služeb si pohoršili z 26 % na 16 %. Hlavní příčinou je dle něj právě výše popsané chování technologických gigantů.

„Nejde o žádné nahodilosti, ale záměrné jednání, vůči němuž by se měla Evropská komise vymezit,“ navrhuje Nextcloud.

Mluvčí Microsoftu v reakci na stížnost uvedl, že společnost uživatelům dává „snadno na výběr“, pokud jde o volbu jiného cloudového úložiště, než je OneDrive. „Lidé od moderních operačních systémů očekávají, že jim poskytnou bezpečné a spolehlivé cloudové funkce, ať už používají počítač, tablet nebo telefon. Tak, aby se ke svým souborům dostali z jakéhokoliv zařízení a ty zůstaly v bezpečí i když se některé z nich rozbije,“ stojí krom jiného ve vyjádření zástupce Microsoftu.

Nextcloud požaduje, aby Evropská unie Microsoftu zamezila ve sdružování, předinstalaci anebo jiné prosazování vlastních služeb a zajistila tak rovné podmínky pro všechny. Též by měla podpořit otevřené standardy a interoperabilitu, která uživatelům zajistí snadný přechod na jinou službu a ti tak získají možnost skutečně svobodné volby.

Nejde přitom o první případ, kdy je Microsoft obviňován z porušování pravidel hospodářské soutěže. Obdobnou stížnost v červnu podala společnost Slack Technologies provozující stejnojmennou komunikační platformu, která si stěžovala na provázanost aplikace Teams se sadou Office. A půjdeme-li dále do historie, Nextcloud připomíná také jednání Microsoftu z konce devadesátých let, kdy k Windows přidružil prohlížeč Internet Explorer, což v důsledku vedlo k likvidaci do té doby dominantního Netscape Navigatoru.