Microsoftu se nedaří migrovat uživatele na Windows 11

Microsoft se potýká s problémem. Windows 11 jsou venku už nějakou dobu, uživatelé však pořád dávají přednost Windows 10. Marketingový tým Windows se je proto snaží všemožně přesvědčovat, aby přešli na novější verzi systému. Ovšem nedávné video ukazuje, jak se to, no, nedaří.





Hele, chápeme to: přechod na nový způsob práce je náročný. Ale prodávat Windows 11 prostřednictvím nabídky Start, která má přinést revoluci? Uf. Ne. Microsoft se nás snaží přesvědčit, že můžeme začít znovu, ovšem ne úplně od začátku.

„Nový Start je revoluční,“ pronáší ve videu sebevědomě mladý ženský hlas. „V mžiku najdu přesně to, co potřebuji.“

Aby bylo jasno. Windows 10 ve výchozím nastavení umisťuje aplikace do nabídky Start, kde se nachází jejich seznam, který lze posouvat nahoru a dolů. Ve Windows 11 se vaše aplikace mohou objevit ve změti aplikací zobrazených v nabídce Start, ale ne v případě, že jste je nainstalovali teprve nedávno. Pak musíte přimhouřit oči, kliknout na tlačítko „všechny aplikace“ a až pak se dostanete k tomuto seznamu. Pokud tedy víte, co děláte. Samozřejmě. Jinak ne. Jedinou revolucí je tu třicetisekundový limit, kdy budete hledat to, co hledáte.

„Díky tomuto novému Průzkumníku souborů mám naprostý pořádek,“ pokračuje hlas. „Snadno tak najdu všechny své soubory.“ Podle mého názoru se Průzkumník souborů ve Windows 10 a Windows 11 až tak moc neliší – až na několik bolestivých bodů, které Microsoft v tomto videu neřeší.

Jmenovitě jde o možnost „zobrazit další možnosti“ kliknutím pravým tlačítkem myši, díky které Průzkumník souborů nabízí v podstatě dvojitou nabídku, a ikony kopírování/vkládání/přejmenování, ke kterým Microsoft v nedávném testovacím buildu Windows 11 naštěstí připojuje popisky.

Ani najít konkrétní soubor nefunguje nijak úžasně. Jak upozorňují komentátoři, dlaždicové rozhraní Windows 10 usnadňuje vynořování rychlých odkazů a zástupců pravděpodobně lépe než „doporučený“ seznam souborů ve Windows 11. Jen čekám na den, kdy Microsoft bude indexovat můj SSD dostatečně rychle a dobře, abych nemusel čekat desítky sekund, než najde konkrétní soubory, a to jak ve Windows 10, tak v 11.

Poslední bod, který video uvádí – že Windows Defender chrání váš počítač – je pravdivý a platí to už léta.

„Windows 11 usnadňují vaši každodenní práci,“ uzavírá video. Ve skutečnosti tomu tak není. Windows 11 toho nabízí opravdu hodně, zejména pokud se těšíte na to, co nabídnou funkce poháněné umělou inteligencí, jako je například Automatické Super Rozlišení (AutoSR).

Ale nakonec, Microsoft Copilota integruje i do Windows 10. Navíc, v rámci Windows 11 se začaly objevovat občasné „reklamy“ na jeho funkce a odebrání některých funkcí Windows 10 jako je dlaždicové rozhraní a nastavitelný hlavní panel, způsobuje, že uživatel Windows 10 si v prostředí Windows 11 může připadat poněkud cize.

Bohužel podpora Windows 10 skončí v roce 2025, tedy zhruba za osmnáct měsíců. To dává týmu Microsoftu ještě mnoho měsíců na to, aby se pokusil přesvědčit jejich uživatele k přechodu. Pak to stejně budete muset nejspíš udělat z bezpečnostních důvodů, protože zůstávat na mrtvém operačním systému je šílenství.