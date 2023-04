Midjourney pozastavuje bezplatnou zkušební verzi

Společnost Midjourney podle svého zakladatele Davida Holze dočasně zrušila bezplatné zkušební verze své stejnojmenné AI služby poté, co se virálně rozšířila řada falešných obrázků vytvořených umělou inteligencí.





Holz změny oznámil na platformě Discord, kterou Midjourney používá jako výchozí rozhraní. Důvod?

„Kvůli kombinaci mimořádné poptávky a zneužívání zkušebních verzí je dočasně vypínáme, dokud nebudou nasazena další vylepšení systému,“ uvedl Holz.

Ačkoli nezabíhal do podrobností, mezi řádky by se dalo vyčíst, že uživatelé Midjourney objevili nanovo. Služba nedávno nasadila novou aktualizaci Midjourney v5, která umožňuje vytvářet neuvěřitelně realistická díla.

Virálně se tak rozšířily například „fotografie“ papeže Františka oblečeného do sněhově bílé draze vypadající péřové bundy, jakou by člověk pravděpodobněji viděl na nějakém rapperovi, nebo snímky bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa oděného do gladiátorské zbroje a jiných machistických kostýmů.

Předchozí bezplatná zkušební verze služby Midjourney vyžadovala, aby si uživatelé vytvořili účet na službě Discord, který je zdarma, a poté se přihlásili ke zkušební verzi nabízející bezplatné vygenerování omezeného množství obrázků. Placená základní úroveň Midjourney začíná na deseti dolarech měsíčně.

Krom toho však Holz oznámil taky vylepšení algoritmu Midjourney, který by měl být dvakrát rychlejší. Vzhledem k tomu, že Midjourney nekalkuluje v předplatném s počtem vygenerovaných obrázků, ale podle zatížení serverů grafickým výkonem potřebným k vytvoření konkrétních počinů, vylepšení algoritmu v zásadě znamená, že uživatelé budou moct zdvojnásobit množství obrázků, které služba vygeneruje, než vyčerpají svůj příděl. Případně Midjourney umožňuje uživatelům umístit své požadavky do fronty, která umožňuje neomezené generování, ale za cenu zpoždění přibližně deseti minut.

Vylepšení algoritmu možná paradoxně taky znamená, že pokud je uživatel ochoten zaplatit Midjourney deset nebo třicet dolarů měsíčně za její placené úrovně, může generovat ještě více obrázků – a taky falešných fotografií.

Midjourney navíc zaujala poněkud volnější postoj k publikování snímků, které zobrazují veřejné osoby. Jiní, jako například Bing Chat, jsou striktnější – zapomeňte například na pokusy zobrazit Billa Gatese žonglujícího s motorovou pilou. Uvidíme, co do budoucna omezí Midjourney… nebo taky ne.