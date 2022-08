Miliardová ztráta Nvidie je dobrou zprávou pro hráče

Finančním výsledkům Nvidie šplhajícím se do nebes díky vysokým cenám grafických karet je konec. Dle prvních zpráv tržby společnosti ve druhém kvartálu letošního roku dosáhly 6,7 miliardy dolarů, což je značný pokles oproti odhadům počítajícím s 8,1 miliardy. Špatné zprávy pro Nvidii jsou nadějným signálem, že ceny grafických karet budou nadále klesat.





Nvidia uvedla, že tržby její herní divize se propadly mezikvartálně o 44 % a meziročně o 33 %, a to na 2,04 miliardy. Výsledky ostatních divizí byly smíšené. Dle vyjádření šéfa firmy Jensena Huanga už na to Nvidia reagovala přijetím „opatření k úpravě cen i zásob“.

Na základě očekávání budoucí poptávky prý odepíše 1,32 miliardy dolarů, především ze zásob, které jsou dle všeho značné. Huang také uvedl, že firma byla nucena předplatit své výrobní závazky, což bylo při vysoké poptávce během pandemie logické.

Jak budou z problémů Nvidie těžit hráči

Co to znamená pro běžné uživatele? Rozhodnutí Nvidie odepsat ztráty související se zásobami znamená, že firma nejspíš předpokládá, že jejich značná část nebude prodána anebo ano, ale se slevou. Aby svým prodejním partnerům pomohla, pracuje s nimi na tom, aby tyto nižší ceny buď akceptovali nebo cenu karet alespoň trošku udrželi na výši jejich začleněním do prodejních balíčků, ať už spolu s hrami nebo s periferiemi.

To ostatně sama Nvidia potvrzuje: „Kromě snížení prodejů jsme spolu s obchodními partnery zavedli cenové programy odrážející náročné tržní podmínky, které dle výhledu přetrvají i ve třetím kvartálu.“

Zatím se zdá, že největší slevy jsou aplikovány na prémiové grafické karty, kdy například u GeForce RTX 3090 šlo přes víkend pozorovat zlevnění o tisíc dolarů, tedy skoro o polovinu. U karet střední kategorie zatím podobné slevy vidět nejsou.

Za zmínku stojí také to, že konkurenční AMD zatím podobným cenovým tlakům odolává a společnost za uplynulé období naopak vykázala nárůst tržeb své herní divize o 32 % na 1,7 miliardy dolarů (byť v případě AMD tato divize zahrnuje i komponenty pro herní konzole).

Může se jevit jako necitlivé těšit se z takových propadů, jaký zapsala Nvidia – a koneckonců též Intel – nicméně pravdou též je, že uplynulých pár let výrobci zapisovali rekordní zisky i v důsledku chování spekulantů a těžařů kryptoměn. Nyní se zdá, že misky vah se vychylují zase opačným směrem, ve prospěch běžných uživatelů.