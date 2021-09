Moderní trendy v oblasti bezpečnosti v M2C

Podpora fyzické ostrahy – M2C Check

Použitím softwarů podporujeme bezpečnostní činnost strážníků. Systém M2C Check slouží jako podpora při obchůzkách objektů, kdy bezpečnostní strážník plní pochůzku v rámci nadefinované trasy a je tak vidět kde se právě pohybuje a jaké incidenty řeší. Systém je spuštěn na mobilním telefonu, který má parametry odolného telefonu a vydrží tak i drsnější zacházení, nebo práci venku, dešti apod. Celá trasa je vytyčena NFC tagy, které určují kudy má strážník svou pochůzku vykonávat a jak dlouho by cesta mezi NFC tagy měla trvat, tím jsme už v podstatě „dopředu“ schopni říct, reagovat, že po cestě došlo k nějakému problému, který musí strážník řešit. Pomocí aplikace se dokáže spojit s velícím důstojníkem a řešit tak problémy ihned, včetně videozobrazení situace. Veškerou činnost, kterou strážník provadí je potom možné najít v aplikaci na PC, kam má přístup i klient a automaticky jsme schopni odesílat reporty podle potřeb a přání zákazníka. Z pohledu zákazníka je tu ještě jedna důležitá aplikace do telefonu, jedná se o M2C Support, určená pro mobilní telefony, který je napřímo navázaný na M2C Check a spolu tak vytvářejí silný nástroj, který jsme zvyklí implementovat na každou naší zakázku.

Jaké jsou trendy v přístupových systémech a jejich automatizaci ?

Segment přístupových systémů je postaven na stálém zvyšování bezpečnosti a každoročně vznikají nové produkty s vyšší bezpečností. V současnosti se staly nejpoužívanějším standardem 125 KHz karty, které jsou už více než 10 let prolomeny a šifrování karty je možné nakopírovat za milisekundy. Z tohoto důvodu se stále větší tlak na zlepšení a zvyšování zabezpečení čipů umístěných v kartách, přívěscích, atd. Předpokládá se úplný zánik používaných čteček 125KHz a dokonce postupně nahrazování i Mifare (13.56MHz) lepším standardem DESFire. Ten poskytuje v dnešní době nejlepší zabezpečení uložených přístupových údajů. Stále se do popředí tlačí využití biometrických údajů, což je však v důsledku tvrdých zákonů v rámci Evropské unie legislativně těžké uplatňovat v praxi. V rámci biometrie se udělal značný posun, kdy krevní řečiště je již cenově dostupné, velmi efektivní, a hlavně dostatečně bezpečné pro vstup do prostor s požadavkem na bezpečnost. Pro zajištění co nejplynulejšího a uživatelsky nejpřívětivějšího vstupu do objektu bude vstup do budovy řízen přístupovým systémem, který funguje na technologiích čtení QR kódů, NFC, případně výše zmíněného krevního řečiště.

Jakým způsobem řeší automatizaci M2C pomocí technologie e-Reception ?

Návštěvě je zaslána pozvánka včetně QR kódu, kterým se návštěva identifikuje na elektronické recepci při vstupu do objektu. Následně je možné návštěvníka ještě verifikovat pomocí naskenování jeho dokladu totožnosti. Tento celý proces je prováděn v prostředí SW M2C e-Reception, který je přístupný každému nájemci, plně upraven jeho potřebám a to jak prostřednictvím webové služby, tak i mobilní aplikace. Nájemce může také návštěvě přiřadit parkovací místo, včetně časového omezení vjezdu. Návštěva následně při vjezdu do parkingu provádí svou identifikaci pouze prostřednictvím obdrženého QR kódu. Po identifikaci návštěvníka je vydána přístupová RFID karta nebo vytisknut QR kód. V ideálním případě může návštěvník využít pro vstup do prostor budovy předem zaslaný QR kód. Nájemník budovy, který návštěvu do budovy pozval, je notifikován pomocí videohovoru, e-mailu či notifikace v chytrém telefonu o tom, že se návštěva odbavuje na elektronické recepci. Systém M2C e-Reception zabezpečuje koordinaci návštěv, výdej náhradních karet pro zaměstnance, vjezd do garáží a plánování vjezdových povolení pro návštěvy.