Musk chce větší podíl v Tesle, aby mohl rozvíjet umělou inteligenci

Elon Musk chce získat větší kontrolu nad společností Tesla, výrobcem elektromobilů, který z něj udělal multimiliardáře, aby ji posunul na pozici lídra v oblasti umělé inteligence a robotických technologií. O své nespokojenosti s rozvojem těchto technologií v rámci vlastní firmy se rozpovídal na platformě X, kterou rovněž vlastní.





Musk má v současné době ve společnosti, jejíž celková tržní kapitalizace činí 764,37 miliardy dolarů, 13% podíl. „Není mi příjemné rozvíjet Teslu tak, aby byla lídrem v oblasti umělé inteligence a robotiky, aniž bych měl zhruba čtvrtinový podíl hlasovacích práv,“ uvedl Musk na platformě X.

Dosavadní podíl je, jak uvádí, „dostatečný na to, abych měl vliv, ale ne tak velký, aby mě nemohl nikdo přehlasovat,“ což znamená, že ostatní by mohli vetovat jakékoli jeho technologické rozhodnutí.

Musk tak vlastně uvedl, že by mohl vývoj umělé inteligence a robotiky Tesly převést jinam – teoreticky do jiné společnosti – pokud by nebylo po jeho. „Pokud tomu tak nebude, raději bych vytvářel produkty mimo Teslu. Zdá se, že nechápete, že Tesla není jeden startup, ale tucet. Stačí se podívat na rozdíl mezi tím, co dělá Tesla, a GM,“ rozepsal se.

Musk také zřejmě naznačil, že ostatní akcionáři s podobnými podíly v Tesle, jako je Fidelity, nemají stejnou váhu jako on coby její generální ředitel. „Proč se neukážou v práci?“ položil řečnickou otázku.

Komentáře vyvolávají další kontroverze

Společnost Tesla na žádost o komentář neodpověděla. Muskovi však nejsou kontroverze cizí – mnozí experti tvrdí, že si v nich libuje. Komentáře, které někteří vnímají jako snahu o uchopení moci a peněz, jež ohrožuje podnikání Tesly tím, že vyvádí technologické inovace mimo společnost, podnítily kontroverzi ještě více.

„Abych si to ujasnil…, Elon chce dalších 450 milionů nových akcií (100 miliard dolarů) nebo přeměnu stávajících akcií na akcie se superhlasovacím právem, nebo bude raději vyrábět produkty mimo Teslu?‘“ uvedl ve svém příspěvku na X Jim Chanos, prezident a zakladatel investiční společnosti Kynikos Associates, známý především předpovědí pádu Enronu. „Já vím, že je to Elon, ale uvědomujete si, jak je to nehorázné, že?“

Jiní označili Muskovy komentáře za útok na představenstvo společnosti Tesla, které v následných zprávách rychle označil za „skvělé“ a „vynikající“. Další tuto myšlenku podpořili na základě Muskovy pokračující práce ve společnosti a pro dobro rozvoje podniku.

„Elon si zasloužil všechny své stávající akcie,“ uvedl investor společnosti Tesla a softwarový inženýr v důchodu Jason DeBolt na X. „Dejme mu možnost, aby získal více (25 % hlasovacích práv) a posunul Teslu na další úroveň. Pracuje tvrději než kdokoli z nás, drobných investorů a institucionálních investorů, kteří často čekají, že se věci prostě zázračně stanou.“

Musk zřejmě naznačil, že jeho zájem o větší kontrolu ve společnosti Tesla nespočívá v tom, že by se stal bohatším, ale v tom, že „chce zajistit správnou míru hlasovacího vlivu“. „Pokud mám 25 %, znamená to, že mám vliv, ale můžu být přehlasován, pokud proti mně hlasuje dvakrát více akcionářů než pro mě,“ napsal. „Při 15 % nebo nižším poměru pro/proti, který mě může přehlasovat, je převzetí pochybnými zájmy příliš snadné.“

xAI nebo něco nového?

Pokud by se Musk chtěl věnovat vývoji umělé inteligence ve společnosti Tesla jinde, mohlo by to být v rámci nového podniku generativní umělé inteligence, nazvaného xAI, který spustil v loňském roce, aby se postavil takovým společnostem, jako je OpenAI, tvůrce ChatGPT. (Musk při jejím vzniku podporoval Open AI jako člen představenstva; v roce 2018 odstoupil s odkazem na střet zájmů s vývojem umělé inteligence v Tesle.)

Od té doby ChatGPT kritizuje a vyjadřuje obavy z ohrožení lidstva. V jeho poradním týmu xAI je totiž i Dan Hendrycks, ředitel Centra pro bezpečnost AI, který podepsal otevřený dopis, varující, že vývoj AI může vést k zániku, a prosazující větší kontrolu nad touto technologií.

Musk také uvedl, že společnosti Tesla i X budou úzce spolupracovat s xAI, která sídlí v oblasti San Franciska, na návrhu nového genAI enginu, který nebude explicitně naprogramován s ohledem na morálku, ale spíš se bude snažit pochopit skutečnou povahu vesmíru, aby byl bezpečnější.

I když se Musk od OpenAI distancoval, Microsoft naopak ve firmě zvýšil svůj finanční i strategický vliv a připravil tak potenciální budoucí souboj špiček technologického průmyslu v oblasti umělé inteligence.