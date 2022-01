Na udržitelnosti nám záleží, znělo napříč CES. Je tomu ale tak?

K udržitelnosti se letos vyjadřoval téměř každý, nejvýrazněji Dell (který se ale fyzicky CESu neúčastnil a pořádal vlastní virtuální event). Jeho prototyp Concept Luna představuje pokus o udržitelný a opravitelný design blízký řadě notebooků XPS.

Luna uživatelům umožňuje snadno vyměňovat klíčové součásti jako je displej či klávesnice za účelem prodloužení celkové životnosti notebooku. Mínus? Zatím jde jen o koncept a některé start-upy už podobné produkty prodávají.

Zaujalo rovněž Lenovo s konvertiblem Yoga 13, jehož kryt je vyroben z až z 50 % recyklovaných plastů, přičemž recyklované materiály byly použity též na jeho adaptér. Společnost zároveň rozšiřuje loni představenou službu CO2 Offset Service, která už bude nejen firmám, ale i běžným zákazníkům umožňovat kompenzovat emise uhlíku a přispět tak k udržitelnější budoucnosti.

Acer zaujal pro změnu notebookem Vero edice National Geographics. Jeho komponenty budou rovněž z části vyrobené z recyklovaných plastů, dodáván bude v balení, které bude recyklované ze sta procent. Jednodušší opravitelnost mají zajistit standardní šrouby použité k upevnění spodního krytu.

K používání recyklovaných materiálů se zavázala také společnost HP, a to v rámci řady Elite Dragonfly, ačkoliv za ostatními poněkud zaostává – asi jen 5 % hmotnosti krytí reproduktorů má být tvořeno recyklovanými plasty z oceánů.

LG a Samsung jsou dvě společnosti, které se na CESu k otázkám udržitelnosti na PC trhu nijak nevyjádřily, jejich prezentace byly zaměřené hlavně na televizory a domácí spotřebiče. Což dává smysl, jelikož pro obě je PC byznys jen okrajovou záležitostí. I to však napovídá, že kdo touží po eko notebooku, měl by se poohlédnout jinde.

Což nás přivádí k těm, kteří by mohli mít co říct k udržitelnosti, ale neřekli: Asus, Razer, MSI. Klíčová slova jako udržitelnost, opravitelnost nebo uhlíková stopa v jejich prezentacích zcela chyběla. Ani to však nepřekvapí, jelikož jde spíš o menší firmy, zaměřené na výrobu špičkového hardwaru, byť jisté zklamání to nepochybně je. Pokud opravitelný notebook složený z části z recyklovaných plastů dokáže vyrobit Acer, proč ne Asus nebo Razer?

Zprávy o ekologickém dopadu ne každý zveřejňuje

Zmíněná služba CO2 Offset Service pro kompenzaci emisí, kterou zavedlo Lenovo, je jen jeden dílek důležité skládačky. Zhodnotit ekologické dopady konkrétního počítače je však nemožné bez pomoci výrobce.

Tři z velkých dodavatelů zveřejňují příslušnou dokumentaci když ne pro všechny, tak většinu svých produktů: Dell, Lenovo a HP. Sice není standardizovaná, zpravidla však obsahuje podobný typ informací týkajících se výroby, balení, energetické náročnosti a o tom, jak se počítače ekologicky zbavit poté, co doslouží.

Takové zprávy jsou užitečným podkladem k rozhodování ekologicky smýšlejícího člověka před koupí notebooku a mohou odhalit významné rozdílnosti. Například Lenovo odhaduje, že uhlíková stopa modelu ThinkPad X1 Titanium je 470 kg CO2, což je skoro o 50 % víc ve srovnání s XPS 12 9380 od Dellu, který vykazuje 317 kg.

V kategorii stolních počítačů jsou rozdílnosti ještě vyšší a špičkový stroj jako například Dell Precision 7920 Tower vykazuje skoro dvě a půl tuny CO2. Dell, Lenovo i HP si nicméně za zveřejnění těchto údajů zaslouží ocenit, už jen proto, že nejde o snadné výpočty a menší společnosti jako Razer nebo MSI k nim ani nemusí mít potřebné zdroje.

Na emisích záleží

Dell, Lenovo i HP se rovněž zavázaly ke snížení emisí skleníkových plynů o 50 % do roku 2030, kompletně bezemisní chtějí být do poloviny tohoto století. V tomto ohledu zaslouží uznání též LG a Razer, které se zavázaly k naplnění uhlíkové neutrality do roku 2030.

Acer a Asus mají skromnější cíle, jako je 100% užívání obnovitelných zdrojů energie v roce 2035 v případě Aceru, respektive snížení uhlíkových emisí „globálních operačních center“ o 50 % do roku 2030 v případě Asusu.

Samsung ani MSI si podobně konkrétní cíle související s uhlíkovou neutralitou nebo skleníkovými plyny nevytyčily.

Opravitelnost si žádá víc pozornosti

Jde-li o environmentální vstřícnost, obvykle je lepší zůstat u počítače, který máte, než kupovat nový, i když ten novější je výkonnější. Ne vždy to ale jde. Design moderních notebooků je až příliš kompaktní a komplikovaný, což může vést k tomu, že jste nuceni vyhodit celý notebook jen kvůli jedinému nefunkčnímu portu.

Přední výrobci tento problém neřeší. Standardizace komponentů je omezená a to dokonce i v rámci jedné modelové řady a opravitelnost tak je často složitá. Na tom, jak ji měřit, shoda neexistuje.

Místo velkých firem tak iniciativu převzaly malé start-upy jako je například Framework, jehož notebook je snadno rozmontovatelný s vyměnitelnou klávesnicí i základovou deskou. Náhradní díly jsou zároveň snadno dostupné.

Za zmínku stojí rovněž jméno System76, společnost, která svůj marketing na opravitelnosti vyloženě nestaví, nicméně přímočarý design ji značně usnadňuje. Inovace v oblasti opravitelnosti však musí probíhat v daleko větším měřítku, ideálně v režii větších firem, které mohou začít udávat směr.

A co Apple?

Apple už dřív představil plány na naprostou uhlíkovou neutralitu celého svého dodavatelského řetězce, které chce dosáhnout do roku 2030. V použití udržitelných zdrojů a recyklovaných materiálů postupuje rovněž nesmlouvavě a podle firmy jsou už teď její uhlíkové emise nižší než ty konkurenčních výrobců.

Dlouhodobou slabinou Applu je nicméně opravitelnost. I v tomto směru se však společnost pokouší o progres, naposledy například představením projektu Self Service Repair, v rámci kterého chce uživatelům během letošního roku snáz zpřístupnit náhradní díly i manuály.

Někteří vedou, jiní následují

Liší se tedy v přístupu k udržitelnosti výrobci PC nějak? Zdá se, že ano. Dell, Lenovo a HP patří mezi evidentní lídry. Zveřejňují pravidelné zprávy o udržitelnosti, metriky a dávají si konkrétní závazky, díky čemuž si kupující může udělat představu o uhlíkové stopě jejich produktů.

Je-li pro vás udržitelnost a ekologie důležitým kritériem při výběru, Dell, Lenovo i HP by měly patřit mezi vaše favority.