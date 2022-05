Nabídka grafik od Intelu bude pestřejší, než se zdálo

Na diskrétní grafické karty Arc od Intelu si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Nakonec by jich však mohlo být mnohem víc – a mnohem rozmanitějších – než jsme předpokládali. Na veřejnost unikl zevrubný seznam grafických ovladačů, v němž je zmíněno celkem sedm modelů Arc GPU pro stolní počítače, z nichž o většině se dosud oficiálně nevědělo. Konkrétně jde o:





Arc Pro A50

Arc Pro A40

Arc A770

Arc A750

Arc A580

Arc A380

Arc A310

Sice se vědělo, že Intel chystá modely s číselným označením začínajícím na číslovky 3, 5 a 7, nicméně série Arc Pro je překvapením, pravděpodobně míněným pro pracovní stanice, obdobně jako karty Quadro od Nvidie. Méně výkonné karty (nejspíš A310 a A380) by se měly objevit v prvních počítačích v průběhu léta, dražší modely se na trh dostanou později, ovšem stále letos.

Uniklý seznam zahrnuje též mobilní Arc GPU, a to A350M, A370M, A550M, A730M a A770M, o nichž už se však nějakou dobu ví. Model A370M, výkonnostně srovnatelný s Nvidia RTX 3050 už je dokonce součástí několika notebooků.

Hodí se nicméně zmínit, že jen to, že je GPU uvedena v ovladačovém softwaru, nutně neznamená, že bude skutečně vyráběna a prodávána. S ohledem na oficiální potvrzení některých uvedených modelů se však seznam zdá být poměrně bezpečným odhadem toho, co nás letos – anebo možná začátkem příštího roku (dle vážnosti problémů v dodavatelském řetězci) – čeká. A to nezmiňujeme další spekulace, například ty související s modelem Arc A780.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že Intel hodlá soupeřit s Nvidií na celé výkonnostní škále, od GeForce RTX 3070 až po levnější karty jako je Radeon RX 6400. Ale samozřejmě, až dostupnost, cena a technické specifikace ukážou, jak konkurenceschopný dokáže Intel doopravdy být.