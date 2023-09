Najděte svého ideálního zaměstnavatele v příloze TOP IT Employers v magazínu Computerworld

Dobří IT odborníci jsou dnes jako zlato, ať už jste zaměstnavatel nebo hledáte práci. S nedostatkem kvalifikovaných IT profesionálů na trhu je rozhodnutí o výběru zaměstnavatele nesmírně důležité. A právě zde přichází naše speciální příloha TOP IT Employers, která vám pomůže najít toho pravého zaměstnavatele, který bude pro vás nejen pracovním místem, ale i druhým domovem.