Napraví Intel svou reputaci na GPU trhu?

Výkonné herní grafické karty jsou královskou disciplínou Nvidie. Skutečně: americká společnost vlastní podle aktuálních údajů kolem 80 % celého trhu a u nejvýkonnějších karet jde o ještě vyšší číslo. AMD, které před lety na trh proniklo, se nedaří ukousnout si větší část koláče a přes marginální úspěchy zůstává okrajovým hráčem.

To samé platí u dedikovaných laptopových grafických karet – zde má Nvidia ještě dominantnější pozici s 94 % trhu. Naopak Intel je král integrovaných karet díky dlouholeté stabilitě, kde si drží neméně úctyhodných 88 % trhu a jeho konkurentem je zde pouze AMD, které je na okraji s 12 % trhu.

Nvidia integrované GPU naopak vůbec nedělá; s trochou nadsázky lze říct, že si tak Intel a Nvidia laptopové GPU „rozdělily“ na integrované a dedikované, přičemž AMD dělá vše, ale nemá příliš velkou oblibu.

Co se týče standardních CPU, zde je situace vyrovnanější – tady Nvidia vůbec nefiguruje a trh si dělí Intel a AMD; Intel má momentálně kolem 61 % trhu (69 % u laptopů), AMD kolem 35 %. Obě firmy jsou zde významné a AMD v posledních letech dominanci Intelu výrazně snížilo.

To je však jen pro ilustraci aktuální situace – je dobré vědět, jak na tom jednotlivé firmy jsou tržně, i proto, že CPU/GPU trhy mají jen malou konkurenci a finanční výsledky spolu s tržním podílem ovlivňují rozhodování jednotlivých společností.

A právě proto by Nvidia neměla usnout na vavřínech.

Když Intel své GPU Arc konečně vypustil do rukou vybraných recenzentů a poté na veřejnost, zjistil, že tohle se opravdu vůbec nepovedlo. Tragické ovladače, otřesný software a problémy se stabilním výkonem zapříčinily, že je velká část zájemců a odborníků – oprávněně – odepsala.

A pak bylo ticho, na Intel až nezvykle. Firma má se selháními bohaté zkušenosti (jako každý jiný průmyslový gigant) a část z nás předpovídala brzké úmrtí snahy společnosti proniknout do lukrativního trhu výkonných GPU.

Zdá se však, že Intel spolkne hrdost a finanční ztráty, bude pokračovat a pokusí se obnovit důvěru uživatelů. Bude se muset snažit, ale první vlaštovky jsou poměrně přesvědčivé. Ke konci roku 2023 jsem viděl výkon a AI možnosti „opravených“ GPU Intelu – po stránce softwaru a ovladačů – a přestože jsem nebyl zrovna ohromen, působily na mě velmi dobře, obzvlášť vezmeme-li v úvahu důležitý ukazatel cena/výkon, ve kterém má Intel co nabídnout.

Rok 2024 bude pro firmu v této oblasti zcela klíčový: buď zaujme, nabídne konkurenci Nvidii a pomocí nižších cen a zajímavého výkonu díky různým prvkům se na trh protlačí, nebo přijde další selhání a pravděpodobný, alespoň dočasný konec snah na trh vstoupit.

Co může být slabou stránkou firmy, je aktuálně spolupráce s hrami, které jsou ochotné s Intelem kooperovat, přizpůsobit některé grafické možnosti kartám Intelu a propagovat vzájemnou spolupráci. U hráčů tohle může rozhodovat; Nvidia dlouhodobě buduje vztahy s vydavateli a u nejočekávanějších her roku běžně velmi viditelně nabízí své AI funkcionality a pokročilá grafická nastavení, občas exkluzivní právě pro karty Nvidie.

AMD to dělá stejně, avšak s menšími úspěchy a často slouží exkluzivní grafická nastavení karet AMD až jako „druhá možnost“. Intel potřebuje to samé, být vidět, zaujmout potenciální zákazníky a nabídnout skvělý výkon a exkluzivní, umělou inteligencí řízené softwarové funkce.

Příští generace GPU Intelu, prozatím známé pod kódovým označením „Battlemage“ („Bojový kouzelník“), mohou vyjít už na počátku letošního roku. Intel zároveň letos plánuje vydat již patnáctou generaci oblíbených procesorů Intel Core, Arrow Lake a lze očekávat, že obě vydání propojí. Pro Intel by samozřejmě bylo nejvýhodnější, aby si uživatel postavil desktop nebo koupil laptop, ve kterém bude jak procesor, tak GPU Intelu. To by pro firmu bylo užitečné i z hlediska ovladačů a „komunikace“ mezi CPU a GPU, které by tak měla společnost potenciál vyladit k dokonalosti.

Co zatím víme

Mnoho toho není, zvěstí je spoustu, realita nejasná. Jasné je masivní zlepšení výkonu karet a postupné vyladění ovladačů i zlepšení softwaru GPU; první střípky už jsme viděli a je to opravdu daleko perspektivnější než na počátku, kdy se spekulovalo o konci celé divize Intelu.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

Podle aktuálních ukázek lze také předpokládat, že se Intel zaměří na konkurování výkonné RTX 4080 Nvidie pouze u nejvýkonnější GPU, zatímco méně výkonné kousky se „porvou“ spíše se slabšími kartami série 4×xx a překonají o generaci starší 3×xxx karty. To není nerealistický cíl; téměř jasné však je, že „vlajkové lodě“ Nvidie Intel neohrozí.

Velmi působivě vypadala ukázka komprimace textur pomocí umělé inteligence, která má výrazně zvyšovat FPS a plynulost hry za cenu mírného snížení grafického vzhledu, a to i při poměrně nízké VRAM grafické karty. Podobně může už Battlemage nabídnout rivala k DLSS 3, byť není jasné, zda nebude uveřejněn v plné podobě až u budoucí generace.

Co naopak nevíme – a je poměrně důležité – je to, zda bude Intel tlačit především na desktopové GPU, nebo se plně ponoří do laptopů. Celý souboj to může ovlivnit významně; jak popisujeme výše, pozice Nvidie se zdají neotřesitelné v obou kategoriích, nicméně v laptopech se Intelu přece jen nabízí logičtější vstupní bod (i přes devastujících 94 % trhu, který zde Nvidie má). Tím jsou integrované grafiky (iGPU). iGPU Iris Xe a podobné již nabídnou docela zajímavý výkon pro staré hry (a opravdu jen pro ně), využívá je však velmi početná skupina uživatelů, těch, kteří na laptopu primárně pracují, sledují filmy a podobně, ale občasně třeba mají chuť po hře sáhnout.

S tím, jak popularita her plynule roste a trh se rozšiřuje a normalizuje, bude těchto „občasných hráčů“ čím dál více. A když budou chtít sáhnout po novějších hrách, otevřená brána v podobě karet Arc, které nebudou o mnoho dražší než integrované karty, ale nabídnou daleko vyšší výkon (byť nižší než Nvidia), mohou pro Intel znamenat příležitost ulovit si kus trhu pro sebe a získat šanci proniknout ještě výš.

U desktopů je situace pro Intel složitější. Hráči či power useři na herních mašinách se většinou alespoň zběžně na trhu orientují a volí ověřená, výkonná zařízení, kde sice cena roli hraje, ale je až druhotná za výkonem, možnostmi a dlouhodobou spolehlivostí. Kombinace Intel Core nebo AMD procesů a karet Nvidie je zde nejčastějším řešením, s menší přítomností AMD, nicméně i tady má Intel šanci si svou cestu vydláždit; obzvlášť kdyby například došlo k vyprodání některých klíčových karet portfolia Nvidie nebo jiným potížím.

Vše má nyní Intel ve svých rukou. Po prvotních selháních se od firmy vlastně nic moc neočekává, takže může jen překvapit. Doufejme, že se tak stane: každá konkurence je pro hráče dobrá, protože povede ke snížení cen, zvýšení výkonu a kvalitnějším ovladačům a softwaru. Nechť souboj započne: lid si žádá zábavu.

Článek vyšel v Computerworldu 2/2024, který si můžete koupit zde.