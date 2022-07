Nasazení AI nemusí znamenat vyšší spotřebu elektřiny

Umělá inteligence (AI, Artificial Intelligence) a strojové učení (ML, Machine Learning) mohou být neocenitelné nástroje pro podporu inovací, ale mají jiné požadavky na řízení než typické podnikové aplikace IT, které mají jen mírné požadavky na CPU a využití paměti.





Protože AI a ML mají tendenci využívat velmi často náročné výpočty, mohou náklady za napájení a chlazení pozřít částku, kterou by oddělení IT nemuselo očekávat.

Není to nový problém, ale jeho dopad se zvětšuje. Když začíná převládat množství aplikací náročných na výpočetní výkon, jako jsou například datové sklady a business intelligence, často si oddělení IT nepovšimne, že se to odráží i v účtech za elektrickou energii, zejména když faktury putují na provozní oddělení, a nikoliv na oddělení IT.

„Lídři týmů datové vědy mají často neomezené povolení spustit cokoli a kdykoli,“ popisuje Mark Swartz, výkonný ředitel společnosti Neural, která je vývojářem AI. „Tyto luxusní přístupy pro řešení náročných výpočetních požadavků se začnou v příštích pěti letech postupně omezovat.“

Jedním z důvodů pro větší kontrolu nákladů za výkon a chlazení je, že AI často vyžaduje vysoce výkonné výpočetní prostředky (HPC, High-Performance Computing), zatímco datové sklady a aplikace BI mohou běžet na standardních systémech.

HPC a AI mají výrazně větší nároky, takže by nikoho nemělo překvapit, že výsledkem je vyšší účet za energii, upozorňuje Addison Snell, výkonný ředitel výzkumné společnosti Intersect360 zaměřené na problematiku HPC.

„U každého projektu IT je potřebné udržet kontrolu nad spotřebou energie a chlazením. Pokud nejste na AI připraveni, může vás překvapit výše nákladů za elektřinu a chlazení, jestliže jste předpokládali, že to bude podobné jako u běžných podnikových serverů,“ upozorňuje Snell.

Co tedy lze udělat, aby šok nebyl tak velký? Zde je šest kroků.