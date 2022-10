Nasazování umělé inteligence do firemního prostředí

Úspěšné nasazení umělé inteligence do firemního prostředí vyžaduje respektování několika základních principů, bez nichž to prostě nikdy nebude dobře fungovat.





Design AI. Výběr AI by neměl začínat ani u metody strojového učení, ani u dat, ale návrhem, jak pomocí AI nejlépe zlepšit uživatelskou zkušenost (zaměstnance, zákazníka).

Data, data a zase data. Bez dobře dostupných, kvalitních dat nikdy žádný kvalitní model strojového učení nenatrénujeme.

Digitalizace. Pro úspěšné nasazení AI v podnikovém prostředí je naprosto zásadní stav digitalizace firmy. Abychom pak mohli výsledky modelů použít pro automatizaci úkonů, je nezbytné, aby tyto úkony bylo možné vykonat strojem.

Důvěra. Úspěšný AI projekt vyžaduje důvěru uživatelů a jejím základem jsou samozřejmě kvalitní výsledky. Pokud uživatel vidí, že metoda funguje a pomáhá mu v jeho životě, bude jí důvěřovat.

Vyhledání a podobnost

Podniky mají spoustu dokumentů s psaným textem, návody, zprávy zaměstnanců nebo žádosti klientů. Historicky nezbývalo, než aby s takovými dokumenty pracovali lidé, ale dnes si můžeme moderními metodami ulehčit život.

V případě velkého množství manuálů či jiného typu dokumentů v dostupném úložišti nám sémantické vyhledávání umožní hledat v dokumentech podle významu naší otázky, nikoliv podle obsažených slov! Sémantické hledání díky síle hlubokých neuronových sítí funguje napříč různými jazyky, takže není problém českým dotazem najít relevantní anglický, francouzský, ale i třeba korejský dokument.

Technologii strojového učení lze použít také pro zjištění podobnosti dokumentů. Dokáže například nalézt historické postupy při řešení lidmi popsaných problémů nejpodobnějších tomu současnému. Například u nové pojistné události odhadovat, zda nemůže být podvodná, a to na základě znalosti podvodů u historicky podobných pojistných událostí.

Klasifikace a automatické zpracování e-mailu

Každá společnost se denně potkává se záplavou e-mailů. A musí je nějak zpracovávat: číst, odpovídat, ignorovat, přeposílat, volat odesílateli atd. Dnešní metody strojového učení umějí s více než 90% přesností určit kategorie, do kterých příchozí e-maily spadají. V momentě, kdy automaticky rozeznáme, který e-mail je od uchazeče o práci, co je faktura a kde jde o reklamaci, je mnohem jednodušší udělat i další krok. Odeslat automatickou odpověď podle připravené šablony, přeposlat na HR oddělení nebo zapsat data do ERP systému.

Konverzační inteligence

Většina dnešních chatbotů v sobě žádnou umělou inteligenci nemá, což nemusí být pro řadu obchodních případů nutně špatně. Pokud však chceme dosáhnout hlubšího porozumění, je potřeba opravdovou AI zapojit.

Pokročilejším způsobem automatizace komunikace je hlasová automatizace. Technologie strojového učení se velmi zlepšily, a pokud na pozadí běží konverzační systém s opravdovou AI, je při komunikaci s řečovým rozhraním možné dosáhnout zkušenosti srovnatelné s lidskou.

Tradičně silnou oblastí využití AI je péče o zákazníky. Naprosto zásadní je dnes u každé služby uživatelská přívětivost a okamžitá dostupnost, která rozhoduje, zda zákazník zůstane, nebo odejde ke konkurenci. Konkrétně tedy může jít o schopnost automaticky popsat zákazníkovi stav jeho zakázky, umožnit storno, doptat se na dostupnost služby na základě adresy. Technologie však umožňuje i mnohem komplexnější scénáře, jako je zadávání pojistných událostí, když vám velká voda vytopí dům, převádění peněz v bance z účtu na účet nebo rezervace zájezdu.

Systém dokáže pracovat i aktivně, ověřit platbu faktury po splatnosti, připomenout nevyzvednutou zásilku a přeposlat, prodloužit termín vyzvednutí nebo připomenout zítřejší schůzku, popřípadě ji přeložit.

AI dokáže posloužit i zaměstnancům, ať už jako interní helpdesk, který zná všechny časté problémy nováčků i veteránů, HR pomocník, jenž ví, jak postupovat při ošetřování rodiny, nebo třeba poradí, jak opravit jednu z 27 mašin na výrobní lince.

MAMA AI Academy

Chcete se o nasazení AI ve firemním prostředí dozvědět víc? Prakticky si postavit několik pilotních řešení bez nutné znalosti programování? Přihlaste se do MAMA AI Academy: http://aiacademy.cz/. Vyzkoušíte si jak naše vlastní nástroje, tak i třeba IBM Watson, na jehož vývoji se řada z nás dlouhá léta podílela.

Autorem článku je Kuba Krchák, Co-CEO & Co-Founder, The Mama AI