Necháte se zaměstnat v Digitální agentuře?

Digitální agentura (DIA) má aktuálně vypsáno sedm pozic. Z těch technických hledá pracovníky pro IT support či jejich vedoucího.





Necháte se zaměstnat v DIA? Ano Ne Kdyby nabídli lepší plat, tak ano Ani za vyšší plat Zobraz výsledek

V obou případech jde o zaměstnaní na neurčito na pracovní smlouvu. Od uchazečů agentura vyžaduje:

Praxi na obdobné pozici

Flexibilitu, dobré komunikační schopnosti

Schopnost dobré organizace práce a pohotového jednání

Aktivní zkušenost s Microsoft Enterprise Agreement, Office 365, správou domén, stanic a serverů

Zkušenost z organizace/firmy a správou alespoň 50 koncových zařízení

Znalost MS SCCM, Active Directory, zkušenost s virtualizací stanic, virtualizací serverů, síťové infrastruktury a síťové bezpečnosti, MDM, Linux, Apple MDM výhodou

Výhodou: aktivní znalost angličtiny, případně dalšího světového jazyka

Náplní práce má být zejména:

Vyvíjet a zdokonalovat programovací prostředky systémů výpočetní techniky a aplikace těchto systémů v konkrétních podmínkách

Navrhovat, optimalizovat a zvyšovat efektivnosti prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů

Analyzovat a vyvíjet nové aplikační programové vybavení nebo zásadně upravovat stávající systémy výpočetní techniky

Navrhovat nové nástroje a prostředky realizace těchto systémů

Odměnou pro řadové pracovníky IT supportu a i jeho vedoucího má být tabulkový plat ve 14. platové třídě, tedy 31 tisíc korun s nulovou praxí až po 47 tisíc korun měsíčně při praxi 32 a více let. Podle platových průzkumů přitom v Praze IT specialista za méně než 50 tisíc korun prakticky nenastoupí.

Další poptávanou pozicí je Programový a projektový pracovník DIA. Ten bude koordinovat každodenní potřeby agentury, včetně plánování schůzek, spravovat korespondenci a zpracovávat další administrativní úkoly; pomáhat při vytváření a realizaci strategie, ale i iniciativ agentury, podporovat vedení při přípravě zpráv, prezentací a dalších materiálů a pomáhat i s odbornějšími potřebami agentury

Za to mu bude náležet stejné ohodnocení jako v předchozím případě, s horním limitem 42 tisíc korun.

Za stejnou sumu bude pracovat i Content manager DIA. Ten bude v dynamickém a inovativním pracovní prostředí v rámci státní správy zejména:

Spravovat sociální sítě a webové stránky agentury se vším, co k tomu patří

Připravovat tiskové konference a jiné veřejné akce

Komunikovat s veřejností a médii o činnosti a cílech agentury

Spolupracovat s ostatními odděleními agentury při komunikaci interních zpráv a informací

Monitorovat média a sociální sítě pro potřeby komunikačního oddělení DIA

Spolupodílet se na marketingových projektech a komunikovat s dalšími členy týmu

Spolupracovat s grafikem a koordinátory, předávat textové podklady, kontrolovat jednotnost a správnost výstupů

Realizovat projekty a mediální kampaně v rámci propagace digitalizace

Spolupracovat při organizaci pracovních jednání, přednášek a konferencí

Zpracovávat rešerše a výstupy z českého i zahraničního tisku

A stejný plat (avšak do výše maximálně 44 tisíc korun) dostane i poptávaný visual wizard pro DIA, který ovládá tvorbu grafiky a bude pro DIA natáčet videa a fotografovat.

Posledním poptávaným specialistou je přátelská a profesionální osobnost na pozici Koordinátor komunikace DIA. Ta bude především:

Tvořit a implementovat komunikační strategii agentury

Spravovat sociální média a webové stránky agentury, pokud to bude nutné

Koordinovat tiskové zprávy a další tiskové materiály

Připravovat a vést tiskové konference a jiné veřejné akce

Komunikovat s veřejností a médii o činnosti a cílech agentury

Spolupracovat s ostatními odděleními agentury při komunikaci interních zpráv a informací

Komunikovat s novináři, zodpovídat za dodání podkladů a logistiku natáčení

Monitorovat média a sociální sítě pro potřeby komunikačního oddělení DIA

Spolupodílet se na marketingových projektech a komunikovat s dalšími členy týmu

A to vše bude dělat za plat v maximální výši až 54 tisíc korun.

Necháte se zaměstnat v Digitální agentuře?