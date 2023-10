Nejdříve si definujte problém, pak až hledejte řešení, třeba i v cloudu, radí odborník

Výhody cloudu jsou jasné – od škálovatelnosti po dostupnost odkudkoliv nebo zabezpečení dat i aplikací. „Přechodu do cloudu by ale měla předcházet důkladná analýza a samotné zavedení cloudu by rozhodně nemělo být cílem. Naopak by cloud měl být pro firmu řešením byznysového problému,“ vysvětluje Petr Holan, head of cloud z Evidenu s tím, že důvodem přechodu do cloudu často bývá velké množství dat, která je potřeba zpracovávat. Cloud již v dnešní době nabízí vysoký výpočetní výkon, jenž je v kombinaci s vysokou mírou škálovatelnosti vhodnou cestou k řešení sezónních špiček. Kapacitu tak lze využívat podle potřeby. Do cloudu je možné umístit i kompletní firemní IT infrastrukturu.





Právě důkladná analýza by měla být prvním krokem k případnému přechodu na cloud. Firma by si měla ujasnit své cíle, jak jich může dosáhnout, a zda k tomu může přechod na cloud přispět, přitom také posoudit související benefity a jak je bude měřit, tedy udělat důkladnou analýzu. Poté následuje vypracování plánu přechodu po jednotlivých krocích. Třetí fází je samotný design řešení a revize současných řešení, případný vývoj doplňujícího softwaru. Ve finále už pak následuje instalace řešení do cloudu nebo instalace samotného cloudu, související konfigurace, zaškolení, vyhodnocení procesu a další související aktivity. Odborníci z Evidenu přitom dokážou firmu provést všemi těmito kroky a v rámci prvního kroku zároveň určit, zda je vhodným řešením daného problému právě přechod na cloud.

„Snažíme se v tématu cloudu firmy edukovat, aby se mohly informovaně rozhodnout o tom, jestli a jak jim cloud může v podnikání pomoci,“ říká Petr Holan z Evidenu, který představuje několik sad workshopů. Workshopy Zero 2 Cloud pomáhají firmám bez zkušeností s cloudem v základní orientaci. Jelikož je Eviden jedním z předních implementátorů systémů SAP, nabízí také workshopy SAP 2 Cloud pro bezpečnou migraci podnikových systémů. Užitečné mohou také být vývojářské workshopy DevOps Garage, které pomáhají přistupovat k vývoji agilně, a to právě i se zaměřením na přechod do cloudu a jeho udržitelný provoz.

Přijetí cloudu by nemělo být tzv. velkým třeskem, ale pozvolnou evolucí, která může mít tyto tři fáze:

Cloud curious: Jak již název napovídá, jde o fázi, kdy se firma o cloud začíná zajímat, zjišťuje si jeho výhody a rozhoduje se, zda je pro ni vůbec výhodné na cloud přistoupit.

Cloud comfort: V této fázi už se nasazují první cloudová řešení a zkouší se prakticky, co bude či nebude fungovat.

Cloud native: Nyní je společnost připravená, cloud agilně využívá a také software vyvíjí tak, aby byl přenositelný do cloudu. Firma ve fázi cloud native také sleduje aktuální trendy a ve své podstatě přispívá k jejich rozvoji.

Tři aktuální trendy v cloud computingu

Kombinace více typů cloudů

Prvním významným trendem je multicloud, tedy cloud, který je složený z více veřejných cloudů různých poskytovatelů. Ještě dále pak jde hybridní cloud, kde také jde o kombinaci typů cloudů, v tomto případě je to však veřejný a privátní cloud. „Klientům individuálně radíme, jak cloudy vhodně nakombinovat. V rámci našich řešení, předkládaných v rámci OneCloud kompetence, využíváme cloudy různých vendorů a zákazníkovi vždy vybereme ten typ cloudu, který je pro něj nejvhodnější,“ říká Petr Holan.

Více služeb, větší složitost

Dalším trendem je právě rozšiřování služeb u poskytovatelů cloudů. V rámci atraktivity pro zákazníka poskytují čím dál více možností, čímž se zvyšuje složitost implementací produktů a nabídek jako takových. „Z praxe mám zkušenost, že firmy zkoušejí různé produkty najednou, ale tím, jak roste složitost služeb, které poskytují, nakonec organizace pro zjednodušení zůstává jen u jednoho z nich, případně využívá poskytovatelů více, ale pouze jejich základní služby. S tím dokážeme efektivně pomoci,“ popisuje častou praxi a její řešení Petr Holan.

Umělá inteligence a velká data

Do celého procesu tak jako všude dnes vstupuje samozřejmě také umělá inteligence a internet věcí, což zvyšuje množství dat, která společnosti potřebují někde ukládat. Cloud dnes dokáže vyvinout vysoký výpočetní výkon pro zpracování obrovského množství dat.

Cloud se vyvíjí v závislosti na tom, jak se vyvíjí společnost, podobně jako je tomu i u jiných inovací. „S tím, jak využíváme čím dál více mobilních zařízení, chceme ukládat a zpracovávat více a více dat a vyžadujeme rychlost, objevilo se pro tuto poptávku řešení. V českém firemním, ale hlavně veřejném prostředí nejsme v cloudu v porovnání se světem zase tak daleko, protože se občas trochu bojíme inovací,“ dodává Petr Holan z Evidenu. „Těší mě ale, že je k inovacím čím dál více otevřená i státní správa, kde s některými institucemi dlouhodobě spolupracujeme a dokazujeme, že i v tomto prostředí je možné přistupovat k IT agilně.“