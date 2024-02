Nejnovější trendy v oblasti práce s daty přinese konference Power BI Day 2024

„Power BI Day nabízí příležitost seznámit se s nejnovějšími trendy a technologiemi Power BI, které mohou účastníci využít ke zlepšení své práce. Těšit se mohou především na praktické příklady, kde budou přednášející sdílet své zkušenosti z vývoje, nasazení a správy. Určitě se podělí i o slepé cesty, kterým je lepší se vyhnout, a jakých chyb se vyvarovat. Letošní ročník přináší i nové tváře, které používají Power BI v různých oblastech,“ říká Jiří Neoral z Počítačové školy GOPAS.





Jiří Neoral bude v přednášce Pohled zpátky do minulosti bude mluvit o tom, co by v minulosti dělal jinak z perspektivy aktuálního vývoje Power BI. Karel Rejthar v přednášce s názvem Netradiční mapy v Power BI ukáže, jak vizualizovat různé vrstvy na mapách pomocí vizuálu Icon maps. Mezi přednášejícími nebude chybět ani Marek Chmel s tématem Vytvoření kompletního Lakehouse řešení pomocí Microsoft Fabric. Cílem přednášky je představení platformy Microsoft Fabric a využití jednotlivých součástí pro celkové vybudování řešení pro integraci, analýzu a reporting dat.

Jaroslav Reken v přednášce Adopcia Power BI – Skúsenosti z praxe se bude zabývat předáním zkušeností z desítek projektů a předvedením překážek, které se stavěly do cesty hladkému průběhu realizací. Kateřina Saryčeva ve své části Základy integrace Power BI s Power Apps a Power Automate ukáže, že Power BI není jen součástí Fabric, ale i členem rodiny Microsoft Power Platform. Předvede, jak a proč lze integrovat Power BI, Power Apps a Power Automate.

Rozalie Rakašová a Tomáš Zelinka v přednášce Direct Lake budou mluvit o tom, že s příchodem Microsoft Fabric se volba ještě rozrostla o nový další režim s názvem Direct Lake.

Power BI Day proběhne hybridně 20. března. Živě se uskuteční v budově společnosti Microsoft v Praze 4 (Vyskočilova 1561/4a). Online stream proběhne skrze customizovanou aplikaci s možností kladení otázek. Partnerem letošního ročníku jsou Data Brothers.

Kromě poslechu přednášek budou mít účastníci prostor živě diskutovat se všemi zúčastněnými odborníky i dalšími kolegy z oboru. Na závěr konference proběhne jako bonus pouze pro držitele fyzické vstupenky panelová diskuze s přednášejícími o zajímavých a aktuálních tématech z oblasti Power BI. Všichni účastníci budou mít také možnost využít 10denní přístup do archivu přednášek.

Další informace najdete na https://www.powerbiday.cz/.