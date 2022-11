Největší výkupné za ransomware platí továrny. Až dva miliony dolarů!

Sophos zveřejnil novou sektorovou studii „The State of Ransomware in Manufacturing and Production“, podle které bylo ve výrobním odvětví zaplaceno nejvyšší průměrné výkupné napříč všemi sektory, a to 2 036 189 dolarů oproti 812 360 dolarům.





Víte, jaký je skutečný přínos vašich AI projektů? Ano, využíváme metody, které nám to dokážou přibližně vyčíslit Ano, ale vycházíme pouze ze subjektivního dojmu Ne, naše AI projekty využíváme zatím „naslepo“ Ne, projekty podporující umělou inteligenci nevyužíváme Zobraz výsledek

Kromě toho, 66 % dotázaných výrobních a zpracovatelských podniků uvedlo, že kybernetické útoky jsou stále sofistikovanější, a 61 % podniků zaznamenalo nárůst množství kyberútoků ve srovnání s předchozím rokem. Nárůst složitosti a objemu útoků je zde rovněž o 7 %, resp. 4 % vyšší než průměr napříč odvětvími.

„Výroba je pro kyberzločince atraktivním odvětvím, na které se zaměřují především díky výsadnímu postavení, které zaujímá v dodavatelském řetězci. Zastaralá infrastruktura a nedostatečný přehled o prostředí produkčních technologií (OT) poskytuje útočníkům snadnou možnost průniku a odrazový můstek pro útoky uvnitř napadené sítě. Sbližování IT a OT zvětšuje prostor pro útoky a zhoršuje již tak složité prostředí hrozeb,“ upozorňuje John Shier, hlavní bezpečnostní analytik společnosti Sophos.

„Spolehlivé zálohování je sice důležitou součástí obnovy, ale dnešní ransomwarové hrozby vyžadují podrobný plán reakce, který zahrnuje i lidmi prováděné vyhledávání hrozeb. Složité útoky vyžadují komplexní ochranu, která bude pro mnoho organizací znamenat i vytvoření týmů řízené detekce a reakce (MDR), které jsou vyškoleny k vyhledávání a neutralizaci aktivních útočníků,“ doplňuje Shier.

Zatímco ve výrobě a zpracovatelském průmyslu bylo průměrné výkupné nejvyšší, procento organizací, které výkupné skutečně zaplatily (33 %), patřilo napříč odvětvími k nejnižším (v průměru 46 %). Mezi další zajímavá zjištění patří:

I přes výše uvedené byla v odvětví výrobního a zpracovatelského průmyslu zaznamenána nejnižší míra útoků, a to shodně s odvětvím finančních služeb; terčem ransomwarového útoku se zde stalo pouze 55 % z dotazovaných organizací (vs. 66 % v průměru napříč odvětvími).

Množství napadených organizací se se však oproti předchozímu průzkumu zvýšilo o více než polovinu (52 % vs. 36 % ve studii z roku 2021).

V tomto odvětví byla zaznamenána nejnižší míra zašifrování dat (57 % oproti 65 % v průměru napříč odvětvími).

Kybernetické pojištění má však uzavřeno pouze 75 % respondentů, což je nejméně napříč všemi odvětvími.