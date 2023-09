Nelíbí se vám nabídka Start ve Windows? Bude to ještě horší!

Sekce Doporučené v nabídce Start systému Windows 11 vždy fungovala jako odtokový filtr v umyvadle, který zachytí soubory a fotografie dříve, než odplují do hlubin pevného disku. Nyní bude nabídka Start sbírat ještě víc: webové stránky, které tak sbírku digitálního odpadu doplní.





Řekněme si to na rovinu: někteří lidé mohou považovat sekci Doporučené v nabídce Start za užitečnou – nebo prostě Start obecně. Já jsem k ní měl vždycky dvojaký vztah: Zjistil jsem, že je mnohem jednodušší prostě stisknout klávesu Windows + název aplikace, kterou chci spustit, a jít dál.

Jiní mohou jednoduše klepnutím na klávesu Windows otevřít nabídku Start a kliknout na preferovanou aplikaci. To je v pořádku. Obecně jsem však nikdy nepovažoval nabídku Start za příliš užitečnou, s výjimkou hledání aplikace, jejíž název jsem zapomněl.

Bohužel, ať se vám to líbí, nebo ne, teď ji čekají změny. Aktuální build Windows v programu Insider s označením 22621.2359 přidává do nabídky Start nové změny. A je součástí kanálu Release Preview, což znamená, že Microsoft je na pokraji jeho rozšíření mezi širokou komunitu.¨

Takto se Microsoft k nové funkci – kterou naštěstí můžete vypnout – vyjádřil:

„Tato aktualizace přináší do sekce Doporučené v nabídce Start webové stránky. Tyto stránky budou přizpůsobené pro vás a budou pocházet z vaší historie procházení. Získáte tak rychlý přístup k webovým stránkám, které jsou pro vás důležité. Jakoukoli adresu URL webové stránky můžete ze sekce Doporučené odebrat pomocí kontextové nabídky. Chcete-li funkci vypnout, přejděte do nabídky Nastavení > Přizpůsobení > Start. Na této stránce Nastavení můžete upravit nastavení veškerého doporučeného obsahu v nabídce Start. Komerční zákazníci mohou tuto funkci spravovat pomocí zásad.“

Jak přizpůsobit nabídku Start systému Windows 11

Abychom byli fér, je dobře, že Microsoft zdůraznil, že tuto novou funkci lze vypnout. Pokud jste to ještě neudělali, věnujte chvíli času a projděte si funkce personalizace nabídky Start, na které Microsoft upozorňuje výše: na Nedávno otevřené položky v nabídce Start, Jump Listy a Průzkumník souborů existuje přepínač, kterým lze celou sekci Doporučené vypnout. (Nezdá se pravděpodobné, že by Microsoft umožnil konkretizovat, co chcete doporučovat.)

Budou vás „doporučené“ webové stránky nutit používat Edge?

Je tu samozřejmě ještě jeden úhel pohledu: Edge. Microsoft neuvádí, zda při otevírání doporučených stránek zachová vaši volbu prohlížeče, a společnost se dostala pod palbu kritiky, že vás zákeřně nabádá k používání Edge. Microsoft totiž v roce 2021 zavedl změny, které umožňují přepnout na prohlížeč třetí strany, později to umožnil jediným kliknutím a od letoška dovoluje využívat jiný prohlížeč i při spouštění odkazů ze systémových součástí Windows.

Stojí za zmínku, že poslední změna byla zveřejněna v kanálu Insider Dev Channel a týká se pouze uživatelů v EU – američtí uživatelé budou místo toho nadále přesměrováni na Edge. Spadají doporučované weby mezi „systémové součásti“? To nevíme.

Většina prohlížečů udržuje trvalou historii navštívených záložek s možností znovu otevřít ty nedávno zavřené. Možná se Microsoft snaží být vstřícný, ale řekl bych, že to přehání. Pokud vás sága nabídky Start nebaví, vždy můžete použít výše uvedené možnosti personalizace nebo zvážit použití řešení třetí strany, například aplikace Start11. Ať tak či onak, sága pokračuje.