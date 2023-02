Nemocnice založené na AI už nabývají konkrétních rysů

V první fázi budování nemocnice jeden z projektů například pomocí algoritmu AI určuje, zda by pacienti po onkologické operaci měli zůstat v nemocnici, nebo by mohli být bezpečně propuštěni do domácí péče. To zvýší bezpečnost pacientů a umožní efektivnější využití kapacity lůžek.





Erasmus MC také založil Datahub, aby spojil obory z celé nemocnice, které spolupracují na vývoji modelu AI, poskytují technickou podporu při implementaci a pomáhají při problémech.

Vedení nemocnice Erasmus MC věří, že s podporou technologií, které přispějí k výraznému snížení administrativní zátěže a monitoringu stavu pacientů, budou mít sestry a lékaři více času na pacienty a jejich rodiny.

Umělou inteligenci do nemocnic má přinést i projekt české společnosti Datlowe. Její řešení Haidi je zaměřené na boj proti nemocničním infekcím a za pomoci algoritmů strojového učení a AI pomáhá analyzovat v nemocnicích zdravotnickou dokumentaci a zlepšovat prevenci.

Tato data následně interpretuje do podoby přehledu možných rizik způsobených infekcemi spojenými se zdravotní péčí.

Takzvané nozokomiální nákazy jsou typem infekcí vznikajících pobytem v nemocničním prostředí či chirurgickými zákroky. Tyto infekce jsou obvykle spojené s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy náročnější léčbou.

Technologie Haidi už je nasazená v desítkách nemocnic, kromě Česka i třeba v Rakousku nebo na Slovensku.