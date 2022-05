Nepoužíváte widgety ve Windows 11? Brzo začnete

Microsoft hodlá ještě v průběhu letošního roku vyzvat vývojáře, aby začali vytvářet vlastní widgety pro Windows 11. Firma to oznámila během vývojářské konference Build 2022.





Widgety jsou sice v současnosti součástí Windows 11, nicméně jejich obsah je čerpán ze stejných zdrojů, jako obsah nově otevřených záložek v prohlížeči Edge či obsah staršího panelu Zpráv, který se v rámci Windows 10 vyvinul ve feed Zprávy a zájmy. Jako takové jsou kolekcí uživatelsky konfigurovatelného zpravodajství, informací o počasí, cenách akcií či fotografií vybíraných z cloudového úložiště OneDrive.

Co však nenabízejí, je obsah třetích stran, jakým by mohly být facebookové příspěvky, notifikace ze Slacku či Teamsů, zprávy z WhatsApp, RSS feedy, příspěvky z Redditu a tak podobně. Zdá se však, že by se to mohlo změnit: pokud vývojáři takový obsah zpřístupní skrz Win32 aplikaci či PWA aplikaci, měl by se objevit ve Widgetech.

Tím Microsoft otevírá dveře celé řadě aplikací třetích stran. Otázkou však je, zda budou vývojáři vůbec ochotni podsouvat svůj obsah do Windows 11, místo toho, aby uživatele směřovali na své vlastní stránky, kde mohou těžit z reklam a dalšího obsahu.

V současné podobě jsou nicméně Widgety součástí Windows 11, na kterou se člověk podívá a po pár vteřinách ji zase opustí. Pokud by byly schopny nabídnout obsah třetích stran, mohly by pozornost uživatele udržet podstatně déle.