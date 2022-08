Nereálná skutečnost: Nenechte si rozkazovat syntetickým šéfem

Vstupujeme do světa syntetické reality, kde data generovaná umělou inteligencí (AI) přesvědčivě odrážejí fyzický svět. V tomto prostředí nereálných dat a obrazů, chatbotů či rozšířené a virtuální reality už ani není tak důležité, co všechno je a co není skutečné. Podstatné je rozpoznat, kdy máme začít rozlišovat.





V reklamě tolik nesejde na tom, zda produkt propaguje skutečný herec, nebo jeho digitální dvojník. Někdy dokonce upřednostňujeme umělé kontakty – třeba o některých problémech si lidé možná raději pohovoří se „syntetickým“ doktorem, než s tím skutečným. Na druhou stranu bychom asi uvítali, kdyby projev prezidenta skutečně pronášel prezident.

„Rané debaty o umělé inteligenci se vedly především na téma dobro a zlo, pak se důraz přesunul k reálnosti, tedy co je skutečné a co umělé či upravené. Schopnost toto dobře rozlišit je však v současné době velice omezená. Dnes nás proto zajímá a musí zajímat hlavně to, zda sdělení, s nimiž přicházíme do styku, a která nás ovlivňují, jsou autentická,“ vysvětluje posun ve vnímání umělé inteligence Adam Leščišin, hlavní konzultant Accenture pro technologické strategie a finanční služby.

Pro korporátní sféru jde o téma zásadní důležitosti. Firma, která s těmito technologiemi nebude nakládat autenticky, může ztratit důvěru i klienty. A to se ani nebude muset uchýlit k vytváření deepfakes a dezinformací. Autenticita by tak pro digitální reprezentaci firem měla být novým imperativem.