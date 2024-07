Nestačí vám 5G? O2 už chystá sítě 5.5G

Uplatnění najde především u internetu věcí či virtuální/rozšířené reality.Nasazení RedCap bude zásadní také pro video dohled, průmyslové senzory, chytré sítě a další automatizaci v průmyslu.





Jak spravujete více cloudů ve vaší firmě? Pomocí jednotného nástroje pro všechny

Pomocí nástrojů pro jednotlivé cloudy

Pouze běžnými správními nástroji

Nevyužíváme více cloudů

Technologie RedCap rovněž významně zvyšuje efektivitu aplikací v privátních kampusových sítích.

Nasazení RedCap umožní připojit mnohem více zařízení a slibuje také vyšší datové rychlosti než u dosud využívané LTE Cat1, nižší latenci, a tedy i komunikaci prakticky v reálném čase.

Díky vylepšené energetické účinnosti i sníženou spotřebu energie koncových zařízení, jakými jsou nositelná elekronika nebo mobilní senzory a další zařízení napájená z baterií.

Toto propojení je tedy výhodné pro případy, kdy nejsou zapotřebí vysoce výkonné možnosti současné technologie 5G, ale využije se schopnost rychlejšího škálování přes pokročilé celulární sítě.

Video ke kávě Máte čas na rychlé a informativní video?

RedCap obsahuje kombinaci funkcí, které vyvažují faktory, jako je pokrytí a propustnost, s omezeními, jako je krátká doba provozu na baterie a nedostatek antén.

Efektivně tak řeší případy mezi mobilním širokopásmovým připojením (eMBB), ultraspolehlivou komunikací s nízkou latencí (uRLLC) a masivní komunikací typu Machine Type Communication (mMTC).

5.5G – neboli 5G Advanced – je novou generací mobilní technologie. Důležitou funkcí, která je do 5G Advanced zahrnutá, je právě RedCap – New Radio Reduced-Capability.

RedCap je jednodušší než klasické 5G sítě a s tím souvisí i nižší náklady na komunikační moduly připojených zatížení.

Velkou výhodou technologie 5.5G je také to, že ji lze nasadit jako softwarový upgrade – teoreticky to znamená, že by výhledově mohla pojmout starší infrastrukturu LTE.

O2 se po testech už připravuje na její komerční spuštění. Předpokládá, že globálně se RedCap uplatní už v průběhu roku 2025.