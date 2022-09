Notebooky Dell XPS 13 Plus trpí vážnými problémy s obrazovkou

Lidé z automobilového průmyslu vám řeknou, že pokud si pořídíte nové vozidlo během prvního roku uvedení modelu, měli byste očekávat jisté kvalitativní nedostatky. Něco podobného však platí i o technologických vychytávkách.





Například o radikálně přepracovaném notebooku XPS 13 Plus od Dellu. Vypadá to totiž, že zjednodušené provedení oblíbeného ultraportable stroje trpí problémy s OLED obrazovkou.

Jak informuje magazín The Verge, zaznamenalo je už větší než male množství uživatelů. Problémů je přitom několik, nejčastěji souvisejí s vadným mechanismem ukotvení OLED obrazovky do tenkého šasi. To pak může ústit v nepřesné vyobrazení barev, problémy s dotykovou funkcí obrazovky nebo dokonce k odpadnutí celé obrazovky od šasi.

Problémy nového XPS 13 Plus se však, zdá se, netýkají jen obrazovky. YouTube recenzent Just Josh označil XPS 13 Plus za pohromu a referoval o problémech s výkonností, zasekávání, praskajících reproduktorech a někdy zcela vypadávajícím zvuku. Vyřešila je prý až opětovná instalace Windows.

Výrobce si je dle všeho jistých výrobních nedostatků vědom a potvrzuje, že modely s OLED obrazovkami mohou být vadné kvůli chybnému přichycení, které je řešené evidentně obdobným způsobem jako u chytrých telefonů. Dell dle svých slov zákazníky kontaktuje, byť reklamace se protahují. Nově vyráběné modely XPS 13 Plus by už prý měly být bezproblémové.