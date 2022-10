Nová aktualizace Windows 10 mnoho nepřináší

Aktualizace Windows 10 22H2 je konečně venku a obsahuje… co vlastně? Zatímco podzimní 22H2 update pro Windows 11 je poměrně obsáhlý, ten pro starší verzi operačního systému už tolik novinek neobsahuje a dle Microsoftu je zaměřený na „zlepšení celkové kvality“.





Novinky se týkají zejména group policies čili pro běžného uživatele zcela přehlédnutelných předvoleb souvisejících například s nastavením prohlížeče, zabezpečením tisku či relací vzdálené plochy. Microsoft tak potvrzuje trend, z něhož je zjevné, že se v posledních letech začal soustředit primárně na vylepšování Windows 11.

To hlavní, co 22H2 aktualizace přináší, je prodloužení životního cyklu Windows 10. Home a Pro edice Windows 10 22H2 budou servisovány osmnáct měsíců (tedy do května 2024), Enterprise a Education třicet měsíců (do května 2025). Momentálně je aktualizace dostupná pro ty, kteří si ji chtějí sami nainstalovat přes nabídku Vyhledat aktualizace, automatická distribuce začne později.

A máte-li nainstalované Windows 10 20H2 či novější, proběhne aktualizace celkem rychle. V případě starší verze systému je proces delší. Vzhledem k minimu novinek s ní však není třeba nijak spěchat…