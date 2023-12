Nová nařízení EU tlačí technologické firmy k většímu souladu s přírodou

To neznamená, že nemá, neměla a pravděpodobně bude mít ve svém dodavatelském řetězci problémy. Ale její každoroční iniciativy v oblasti transparentnosti dodavatelů, odpovědnosti k životnímu prostředí a další iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR) přinejmenším slibují, že Apple na tyto věci myslí. Nejnovější nařízení EU znamená, že i jeho konkurenti budou muset být přinejmenším stejně odpovědní – a budou nuceni tyto údaje zahrnout do svých finančních zpráv.

Matička Země se nad novými pravidly EU usměje

Stručně řečeno, směrnice s chytlavým názvem Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) znamená, že největší světové společnosti budou povinny podávat zprávy o udržitelnosti svého podnikání. Budou také muset zajistit, aby ani podniky a partneři v dodavatelském řetězci neměli negativní dopad na lidská práva nebo životní prostředí, a zavázat se (a prokázat), že nebudou využívat nucenou práci, dětskou práci, vykořisťování pracovníků, znečišťování, odlesňování, plýtvání vodou a poškozování ekosystémů.

Nová pravidla do jisté míry odrážejí konverzaci, kterou Apple vede již delší dobu a která vyvrcholila videem Mother Earth (Matička Země) zveřejněným v září při uvedení iPhonu 15. Mnozí kritici video, v němž se Apple snažil upozornit na důležitost postupů společenské odpovědnosti firem, odsoudili. Popravdě, kdybyste měli věřit tomu, co se o něm napsalo, museli byste si myslet, že to byla naprostá katastrofa. To by ale nebylo přesné.

Video má na YouTube 4,4 milionu zhlédnutí, což naznačuje další miliony zhlédnutí jinde – a údajně většina těch, kteří se na něj dívali, tak učinila až do konce. Klip upozorňoval na vztah mezi spotřební elektronikou a životním prostředím. Jinými slovy, propagoval poselství firmy a měl větší dopad než slova kritika. V případě takových slibů však nemůže zůstat jen u slov. Apple a většina velkých firem vyrábějících spotřební elektroniku budou novými pravidly EU dotčeny a budou nuceny prokázat, že své sliby dodržují.