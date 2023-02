Nová prémiová verze Teams využívá schopností umělé inteligence

Člověk by si myslel, že programy pro spolupráci, jako je Slack nebo Teams, nepotřebují příliš „cingrlátek“, aby mohly být efektivně používány. Microsoft by si nicméně dovolil nesouhlasit.





Nová verze Teams Premium zahrnuje nejen obvyklý neomezený počet zpráv a lepší nástroje pro organizaci, její exkluzivní součástí jsou také nové funkce umožněné jazykovým modelem GPT 3.5 od OpenAI. Od 30. června bude stát deset dolarů měsíčně na uživatele, do té doby si ji lze vyzkoušet za sedm dolarů.

Co taková umělá inteligence v Teamsech umí? Její hlavní funkcí je tzv. inteligentní rekapitulace, která dokáže monitorovat videokonference, automaticky z nich generovat poznámky, doporučovat úkoly a kompletně přepisovat, co a kým bylo na schůzce řečeno. Zároveň schůzky dokáže dělit do kapitol, ačkoliv jen pokud současně používáte PowerPoint Live – což byste mohli i bez toho, abyste spoléhali na AI.

Prémioví uživatelé budou taky moct na video z Teams aplikovat vodoznak a vybírat, kteří účastníci mohou nahrávat a kteří ne, což v kombinaci s popisky citlivosti posiluje soukromí a zabezpečení. Mezi méně významné novinky patří rozšířené nástroje pro webináře a robustnější upozornění na schůzky.

Jak poznamenává magazín The Verge, nová Premium verze také přejímá některé funkce z předchozí placené verze stojící čtyři dolary na uživatele za měsíc. Živé překlady titulků ve čtyřiceti jazycích zůstanou na nejnižší úrovni po dobu příštích šedesáti dní, ale poté budou exkluzivní pro verzi Premium.

Vlastní pozadí pro celou organizaci a virtuální schůzky už si ti méně lukrativní uživatelé taky neužijí.

Přírůstky do služby Teams poháněné technologií GPT jsou jen posledními z vlny AI funkcí, které Microsoft do svých produktů přidává. Na umělou inteligenci už spoléhá například aplikace Designer a s ChatGPT už experimentuje také prohlížeč Bing.

Sledovat jejich představení zároveň připomíná i některé „méně kamarádské“ počiny Microsoftu z nedávné doby, jako když například firma uspořádala exkluzivní koncert Stinga pro své nejvýše postavené manažery, jen pár hodin před tím, než oznámila hromadný vyhazov deseti tisíc zaměstnanců.