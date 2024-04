Nové označení AI počítačů je (zatim) k smíchu

„Umělá inteligence“ je letos všude, ať už to znamená cokoli. Každý nový počítač, hra, softwarová služba nebo zmrzlinovač je očividně prodchnut digitálním vnímáním, alespoň soudě dle přelepky, s jakou jde na trh. Ovšem pokud jde o notebooky a stolní počítače, je tu Microsoft s velice specifickou definicí „AI PC“. Překvapení… většinou jde jen o nálepku.





HP Knowledge HUB pro moderní firemní IT NOVINKA Navštivte novou speciální on-line zónu CIO Business Worldu, kde vám ve spolupráci s HP budeme průběžně radit, jak snadno a bezpečně pracovat na cestách, jak si usnadnit život používám správných nástrojů, jak zvládnout přechod z kanceláří domů a zase nazpátek a jak se přitom chovat ekologicky. Pomoc a inspiraci pro moderní IT najdete v našem HP Knowledge HUBu.

Dle toho, jak Microsoft poprvé prezentoval „požadavky na AI PC“, budou prodejci, pokud budou chtít své produkty takto propagovat, potřebovat tři konkrétní komponenty. Jedním z nich je „křemíkem poháněný NPU, CPU a GPU“. A protože to pravděpodobně znamená integrované GPU, jako jsou systémy Xe od Intelu, představuje NPU (neural processing unit) novou horkou novinku.

Co přesně je NPU? To je v tuto chvíli poněkud mlhavé. NPU je samostatný (i když ne nutně diskrétní) procesor určený pro specifické úlohy, velmi podobně jako GPU pro vizuální zpracování, ale je určen pro „umělou inteligenci“. Jiný termín pro NPU je „AI akcelerátor“, ale ani z toho není zřejmé, co přesně dělá. Co se týče dosavadních ukázek, nejzajímavější věc, kterou jsem viděl, je rozmazávání pozadí ve videohovorech, a to poněkud efektivněji než stávající čipy.

Je podle vás regulace AI vhodnou metodou, jak zabezpečit AI? Ano, bez regulace jde o prostředí Divokého západu

Ano, ale pouze v klíčových segmentech a co nejméně omezující

Ne, regulace představuje zásadní brzdu vývoje

Ne, se zabezpečením AI si poradí sám trh

Krom toho Microsoft vyžaduje, aby počítač s umělou inteligencí obsahoval jeho asistenta Copilot, který je zabudován do systému Windows 11. Takže je v podstatě samozřejmostí. A taky to, že na klávesnici musí být vyhrazené tlačítko Copilot, které zpravidla nahrazuje klávesu Windows nebo pravý Ctrl. (V některých starších ukázkách toto bylo prezentováno přelepením daných kláves, ačkoliv novější návrhy už nejspíš používají standardnější potisk.)

Objektivně musím uznat, že nejnovější procesory od Intelu i AMD, ano, obsahují NPU jádra, která jsou využívána i k jiným činnostem. Vezměte si například program Intel AI Acceleration, který údajně přijaly desítky výrobců softwaru. Zdá se však, že většina jejich činností spočívá v přenášení vysoce specifických úloh z CPU na NPU, aby se ušetřila výdrž baterie. Úlohy jako… rozmazávání pozadí při videohovoru nebo zpracování OBS streamu při hraní her. To není zrovna revoluční.

Přesto, Copilot od Microsoftu je téměř zcela závislý na vzdálených datových centrech, aby mohl provádět svá kouzla velkých jazykových modelů, za předpokladu, že jste ochotni si připlatit. V budoucnu bude Copilot ještě efektivnější díky lokálnímu hardwaru, včetně NPU, ale nic nenasvědčuje tomu, že by na něm mohl výhradně fungovat v dohledné době.

Odpověď na aktuální otázku, „Co je to počítat s umělou inteligencí?“, tedy Microsoft sice má. Neříká však příliš o tom, co přesně to pro spotřebitele znamená, ani o tom, v čem je nový AI PC lepší než počítač, který už máte.