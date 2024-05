Nové Sitefinity 15.1 přináší pokročilé mechanismy AI k zintenzivnění interakce se zákazníky

Progress, důvěryhodný poskytovatel infrastrukturního softwaru, představil novou verzi svého CMS řešení Progress Sitefinity. V návaznosti na stávající podporu AI v rámci celé platformy využívá nové Sitefinity 15.1 umělou inteligenci k předpovídání pravděpodobnosti, že zákazník provede určitou konverzi a také ke klasifikaci obsahu. Nové funkce umožňují rychlejší úpravy obsahu a vylepšené modelování zákaznických dat, což přináší rychlejší návratnost investic i vyšší produktivitu. Novinkou je také podpora ASP.NET Core v prostředí .NET 8, která poskytuje vývojářů obrovskou flexibilitu umožňující vývoj a nasazení na libovolné platformě a zkracuje dobu potřebnou k uvedení na trh.





Mezi hlavní novinky patří:

AI Propensity Scoring – Progress Sitefinity Insight CDP (platforma pro zpracování zákaznických dat) automaticky identifikuje segmenty s vysokou/střední/nízkou pravděpodobností konverze, což pomáhá zpřesnit segmentaci publika a aktivovat uživatele s vysokou pravděpodobností konverze prostřednictvím cílených zpráv a kampaní. Mezi nové funkce Sitefinity Insight patří také zjednodušená správa pravidel pro hodnocení osob a leadů, rozšířené možnosti exportu dat, automatické sledování odchozích kliknutí nebo vylepšení chatbota Insightful Assistant

Progress Sitefinity Insight CDP (platforma pro zpracování zákaznických dat) automaticky identifikuje segmenty s vysokou/střední/nízkou pravděpodobností konverze, což pomáhá zpřesnit segmentaci publika a aktivovat uživatele s vysokou pravděpodobností konverze prostřednictvím cílených zpráv a kampaní. Mezi nové funkce Sitefinity Insight patří také zjednodušená správa pravidel pro hodnocení osob a leadů, rozšířené možnosti exportu dat, automatické sledování odchozích kliknutí nebo vylepšení chatbota Insightful Assistant Klasifikace obsahu s pomocí AI – Tento nový nástroj, který je integrován do textového editoru, je k dispozici pro statické typy obsahu, dynamické moduly a média. Poskytuje návrhy klasifikace založené na umělé inteligenci a pomáhá zlepšit výkonnost obsahu zvýšením jeho vyhledatelnosti, opětovného použití a relevance

Tento nový nástroj, který je integrován do textového editoru, je k dispozici pro statické typy obsahu, dynamické moduly a média. Poskytuje návrhy klasifikace založené na umělé inteligenci a pomáhá zlepšit výkonnost obsahu zvýšením jeho vyhledatelnosti, opětovného použití a relevance Vylepšená editace stránek – Nový editor stránek přináší nové možnosti editace a urychluje jejich publikování díky novému panelu nástrojů widgetů.

Nové Sitefinity 15.1 transformuje způsob, jakým firmy mohou interagovat se svými zákazníky. Umožňuje efektivněji cílit marketingové kampaně a zvyšovat návratnost investic díky pokročilému využití umělé inteligence v hodnocení konverzí a klasifikaci obsahu,“ uvedl Petr Špringl, Senior Director, SW Engineering ze společnosti Progress. „Firmy dnes vyžadují moderní řešení pro rozvoj digitálních zkušeností využívající umělou inteligenci, které klade důraz na výkon, škálovatelnost a provozní efektivitu, a přesně tyto vlastnosti přinášíme v nové verzi Sitefinity.“

„Integrace technologií ASP.NET Core a .NET 8 do řešení Progress Sitefinity 15.1 představuje praktický krok k formování budoucnosti webových řešení, kde budou digitální zážitky ještě inteligentnější, efektivnější a snadno se přizpůsobí potřebám uživatelů. ASP.NET Core v .NET 8 poskytuje výkonný rámec pro integraci pokročilých funkcí umělé inteligence do těchto digitálních zážitků. Nové funkce AI v Sitefinity ukazují, jak mohou aplikace založené na .NET bezproblémově začlenit umělou inteligenci, což zákazníkům usnadňuje personalizaci a optimalizaci digitálních interakcí a vytváří poutavější a na míru šité zážitky,“ dodal Daniel Roth, hlavní produktový manažer společnosti Microsoft.

Sitefinity je cloudový CMS využívající AI postavený na moderní technologii .NET. Nabízí intuitivní správu obsahu, personalizaci, integrované základní funkce CDP a oddělenou architekturu umožňující vícekanálové poskytování obsahu. Jako klíčová součást platformy Progress Digital Experience (DX) poskytuje Sitefinity středně velkým a enterprise organizacím potřebné nástroje pro zvyšování efektivity a rychlé zhodnocení jejich digitálních iniciativ.

V uplynulých 12 měsících získalo Sitefinity několik ocenění od odborníků i zákazníků. Naposledy bylo Sitefinity označeno za lídra ve zprávě G2 Winter 2024 Grid Report for Digital Experience Platforms (DXP). Celá produktová řada Progress DX byla také oceněna v Magic Quadrant 2024 společnosti Gartner v rámci Digital Experience Platforms (DXP) a jako volba zákazníků ve zprávě 2023 Gartner Peer Insights Voice of Customer for DXP.