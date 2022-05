Nové spotřebitelské PCIe SSD jsou ultrarychlé

Stolní počítače nové generace mohou nabídnout hned několik působivých funkcí. Nejširší spektrum uživatelům však nejspíš nejvíc ocení přechod na pátou generaci PCIe, který znamená rozšíření šířky datového pásma pro prémiové periferie, zejména grafické karty a SSD disky.





Přestože rozhraní PCIe 5.0 je dostupné už pár měsíců, od vydání procesorů Alder Lake od Intelu, úložných disků pro běžné spotřebitele, které by z něj dokázali těžit, jsme se zatím nedočkali. To by se však mělo brzy změnit díky společnosti Apacer, která na letošním Computexu ohlásila právě takový produkt – spotřebitelský SSD disk s podporou PCIe 5.0.

Anketa Plánujete díky no-code a low-code zapojit i běžné zaměstnance do vývoje firemních aplikací? Už to využíváme Ano, zvažujeme to, připadá nám to velmi efektivní Ne, naši zaměstnanci by to zřejmě nezvládli Nemáme k tomu dostatek informací Zobraz výsledek

Firma specializující se na inovativní a rozměrově menší paměťové moduly představila dva M.2 SSD PCIe 5.0 disky, jmenovitě Apacer AS2280F5 a Zadak TWSG5 s oslnivou rychlostí čtení až 13 000 MB/s a rychlostí zápisu 12 000 MB/s, což je téměř dvojnásobek toho, čeho jsou v současnosti schopné nejrychlejší M.2 disky čtvrté generace na trhu.

Obě novinky jsou přitom zpětně kompatibilní s PCIe 4.0, vybaveny mohutnými hliníkovými chladiči, které mohou působit problémy s přístupností v případě ne ideálně umístěných M.2 slotů, a na oba výrobce poskytne pětiletou záruku. Bohužel, v současnosti dostupné informace neobsahují nic o tom, kdy by se disky měly objevit v prodeji ani to, jaká by měla být jejich cena.

Pište pro Computerworld Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computerworldu? Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu. Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz

PCIe 5.0 kompatibilitu zaručují procesory dvanácté generace Alder Lake od Intelu, stejně tak základní desky, které je podporují. AMD by mělo kompatibilitu zajistit prostřednictvím platformy AM5 a CPU série Ryzen 7000, která se objeví v průběhu podzimu.

Zároveň však firma na PCIe 5.0 produktech pracuje se svými partnery, takže ačkoliv vyjádření společnosti Apacer může být první svého druhu, je pravděpodobné, že v nadcházejících měsících se dočkáme ohlášení dalších extrémně rychlých SSD.