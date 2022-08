Nový iPhone 14 leak ukazuje to dobré, horší i zvláštní. Přijde v polovině září

Už ani ne za měsíc Apple představí iPhone 14 a přibývá úniků informací o tom, jak by mohl vypadat. Přinášíme vám souhrn toho, co aktuálně přinesl twitterový účet LeaksApplePro, citujíc zdroj, který si už nový iPhone údajně měl možnost osahat. Závěr je ten, že iPhone 14 Pro představuje „celkem solidní vylepšení oproti 13 Pro“. Pojďme si jednotlivé postřehy rozebrat víc.





Notch či jiný výřez: Zdá se, že klasický notch nahradí maličko odlišný design uzpůsobený pro kamerovou technologii Face ID, ačkoliv „vypadá sice jinak, ale v podstatě funguje jako notch“. Jinými slovy: „nic nového nepřináší“ a „je jen o zvyku“, jak píše LeaksApplePro.

Velikost a hmotnost: Nový iPhone je prý „tlustší“ a verze Pro Max „působí jako cihla“.

Životnost baterie: Co do výdrže, mohl by prý nový iPhone oproti předchůdci vydržet o několik hodin déle.

Displej: Kvalita displeje se nezměnila a „vypadá skoro stejně jako na iPhonu 13 Pro a 13 Pro Max“.

Reproduktory: Reproduktory doznaly „vylepšení“ a uživatelé mohou očekávat hlubší basy a „celkově čistší zvuk“.

Foto výčnělek: Systém umístění zadního fotoaparátu prý na nových iPhonech vypadá „robustně“ a telefon kvůli němu nemusí zcela držet v některých starších stojanech.

Kvalita fotoaparátu: Širokoúhlý objektiv iPhonu 14 Pro s rozlišením 48MP „je tím nejlepším v dostatečném osvětlení“, zdroj si však všímá i nedostatků za méně optimálních světelných podmínek. Noční mód by prý bylo třeba optimalizovat, zejména pokud jde o šum fotografií, jelikož v tomto směru nový iPhone oproti předchůdci údajně zaostává.

Nový iPhone 14 by měl být představen v září, pravděpodobně v úterý 13. září.