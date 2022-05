Nový Outlook je oficiálně k vyzkoušení

Podobné přelomově tvářící se proklamace jsme mohli číst už dříve, nová verze Outlooku je však vyhlížena z toho důvodu, že by měla alespoň na počítačích sjednotit všechny verze dosavadní, a přitom na pohled působit povědomě. Což se mu, je třeba přiznat, daří. Tady je přehled nových funkcí, o nichž Microsoft tvrdí, že je budete chtít:

„Jmenné odkazování“

Podobně jako lze s použitím symbolu „@“ odkázat na konkrétního uživatele například v příspěvcích na sociálních sítích, můžete tak učinit i v textu e-mailové zprávy. Stejně lze odkázat i na dokumenty, byť jen za předpokladu, že jsou uložené v cloudu. A také je třeba počítat s tím, že bude třeba zadat jejich plný název, jakkoliv komplikovaný.

Odpovědi na žádosti

Umělá inteligence Cortana už dnes dokáže vytipovat ze schránky e-maily, které považuje za důležité. Pokud Outlook takový e-mail najde, připne ho do horní části schránky, dokud je odtud manuálně neodepnete. Manuálně samozřejmě můžete důležité zprávy připínat i sami.

„Můj den“ a „Seznam úkolů“

Seznam úkolů by měl být viditelnější v pravé části inboxu. Prostor nazvaný „Můj den“ bude využitelný i k přetahování e-mailů, z nichž se stanou úkoly, jejichž splnění můžete manuálně odbavovat.

Aktualizovaný Kalendář

Kalendář sice zůstane z velké části nezměněn, do režimu jeho zobrazení však přibude „Nástěnka“, která jej promění v nástěnku, na níž budou souběžně zobrazen spolu s úkoly, důležitými dokumenty či tipy. Nově bude také snazší dát lidem vědět, zda se společné schůzky zúčastníte osobně či virtuálně.

Máte čas na rychlé a informativní video?

Loop a dál

Za vůbec nejdůležitější novinku nového Outlooku Microsoft považuje Loop, tedy cosi, co promění dokument v zásadě ve widget. Tím se stírá hranice mezi dokumentem a sdíleným pracovním prostorem, což jedni budou vnímat jako přirozené rozšíření týmovosti, druzí jako něco, na co si budou zvykat těžko. V co se Loop vlastně vyvine, tak nejspíš ukáže až čas.

Zatím si může nový Outlook osahat jen pár vyvolených, kteří pomohou vyladit chyby a přinesou podněty na nové funkce. Zatím totiž bohužel nezahrnuje například offline podporu nebo vícenásobné účty. Očekávejme však, že s postupnými vylepšeními, bude Outlooku a Microsoftu přibývat uživatelů.